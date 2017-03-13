Семья миллиардера Захарченко с позором уехала из Москвы

Родственники бывшего главы управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко оставили столичные квартиры и переселились на юг России. По версии следствия, они хотят залечь на дно после позорного задержания полицейского.

Гражданская жена полковника Захарченко Марина вместе с дочерью Ульяной переехала в район Сочи, сообщает Life.ru. Мать обвиняемого и сестра Ирина Разгонова отправились в Ростов-на-Дону, отец – в Ростовскую область.

"Судя по всему, они решили залечь на дно на время следствия", – рассказал источник в спецслужбах. По его данным, Марина с Ульяной снимают дом в элитном сочинском районе Роза Хутор. "Примерно с начала 2017 года она живет на два города: время от времени приезжает из Сочи в Москву, чтобы передать в следственный изолятор передачи для мужа, а также посетить суды, на которых решается вопрос о мере пресечения", – пояснил он.

Также, по словам собеседника издания, Марина часто посещает родственников в Ростовской области. Отметим, что родители Дмитрия Захарченко официально разведены и проживают в разных местах.

Его отец, 63-летний Виктор Захарченко, поселился на небольшом участке на хуторе Веселовский Чертковского района Ростовской области. Как выяснилось, он приобрел небольшой дом в октябре 2016 года, после чего перестал посещать Москву.

"Чиновников Ространснадзора обвинили в получении взяток на 1 млн рублей". Полковник Захарченко чуть не лопнул от смеха. — Arshpreet Mant (@arshpreet_mant) 31 января 2017 г.

"Отец Захарченко, у которого нашли квартиру за 400 миллионов рублей в столичном жилом комплексе Barkli Plaza, уехал в день ареста сына – 10 сентября. Мужчина экстренно купил билеты на поезд и отправился к себе на родину – в Ростов-на-Дону", – рассказал источник, отметив, что мужчина планировал покинуть столицу еще в день обысков, но "в последний момент переиграл".

Мать обвиняемого Валентина Захарченко поселилась в элитном трехэтажном особняке дочери Ирины Разгоновой в Ростове-на-Дону. Всего на семью бывшего главы антикоррупционного управления оформлено пять домов: трехэтажный кирпичный коттедж площадью 594 квадратных метра стоимостью около 25 миллионов рублей, особняк площадью 200 квадратных метров стоимостью примерно десять миллионов рублей и три дома в пригороде Ростова, в родном поселке полковника Захарченко.

Просто полковник Захарченко ходил в магазин со своим пакетом, не свистел дома, заваривал два раза чайный пакетик. Так и скопил. — Дмитрий ★★★★★ (@Isaidyouaregods) 7 марта 2017 г.

Отметим, что в Москве у семьи бывшего полицейского осталось пять элитных квартир общей стоимостью в 500 миллионов рублей. Самая дорогая из них, в которой проживал сам полковник, находится в Якиманском переулке. Она стоит более 250 миллионов рублей и оформлена на восьмилетнюю дочь Ульяну.

Трехкомнатная квартира на Мичуринском проспекте, официально принадлежащая матери задержанного, стоит примерно 50 миллионов рублей. Жилой комплекс, где она находится, стал известен благодаря проживавшим в нем чиновникам, обвиняемым в коррупции, – бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину и фигуранту скандального дела о взятничестве в Минобороны Дмитрию Недобору.

Самой известной является квартира семьи Захарченко на Ломоносовском проспекте в ЖК "Доминион" стоимостью 85 миллионов рублей. Именно в ней следователи обнаружили скрытую комнату, в которой находилось около девяти миллиардов рублей наличными в рублях и валюте.

Напомним, бывший глава управления "Т" антикоррупционного главка МВД был задержан 8 сентября 2016 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. На следующий день в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере семи миллионов рублей от неустановленного лица.