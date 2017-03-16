Бывший начальник рассказал о скромности миллиардера Захарченко

Руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко прокомментировал задержание бывшего замначальника управления "Т" Дмитрия Захарченко. По словам генерал-майора, он был шокирован вестью о возможной коррупционной деятельности обвиняемого полковника.

"Конечно, это стало большим ударом", – заявил Андрей Курносенко. "Чисто по-человечески для меня это стало настоящей неожиданностью, а сообщения о миллиардах – шоком", – цитирует его газета "Коммерсантъ".

Генерал-майор Курносенко заявил, что полковник Захарченко на работе вел себя "довольно скромно". "Ходил на работу в обычном костюме, дорогих часов не носил", – заявил начальник управления.

При этом глава ГУЭБиПК отметил, что часть вины за произошедшее лежит на нем самом. "Конечно, я, как руководитель, с себя ответственности не снимаю, должен был более тщательно разобраться в нем", – считает он.

Андрей Курносенко заявил, что по факту инцидента в ведомстве была проведена специальная служебная проверка, в результате которой "все руководители, у кого Захарченко работал в подчинении, получили очень серьезные взыскания". Он отметил, что после скандала управление "Т" было упразднено, а его сотрудники были "выведены за штат". "В новое управление "Р", ставшее преемником расформированного, сотрудников брали после тщательнейшей проверки со стороны ГУСБ МВД и ФСБ", – заключил начальник главка.

Средний р-р взятки в России составил 328 т.р. - начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал/м-р полиции А. Курносенко. Видимо генерал в курсе :) — владимираксентьев (@aksentevvladim1) 15 марта 2017 г.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей наличными.