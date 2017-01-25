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Управление полковника Захарченко ликвидировали

Дмитрий Захарченко. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Управление "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, в котором служил полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, обвиненный во взятке в особо крупном размере, ликвидировано. Соответствующий приказ подписан 24 января.
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Стало известно, что управление "Т", в котором скандально известный полковник Захарченко занимал должность замглавы ведомства, закрыли в рамках проводимой реорганизации. Сотрудникам уже выдали соответствующие уведомления.

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"Вместо управления "Т" будет создана новая структура с аналогичными функциями", – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взамен в структуре главка появилось управление "Р", которое занимается борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии.


Отметим, в конце декабря прошлого года сообщалось, что дело Захарченко передали в центральный аппарат Следственного комитета. Изъятые у полковника-миллиардера средства следственные органы хранят на счетах в банках или в банковских ячейках. В федеральном казначействе надеются, что их удастся зачислить в счет доходов федерального бюджета. Это стало возможным, поскольку уже разработана схема, позволяющая провести подобную операцию. 

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября текущего года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.

Автор: Людмила Фоканова25 января 2017, 17:09

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