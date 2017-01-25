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Управление полковника Захарченко ликвидировали
Стало известно, что управление "Т", в котором скандально известный полковник Захарченко занимал должность замглавы ведомства, закрыли в рамках проводимой реорганизации. Сотрудникам уже выдали соответствующие уведомления.
"Вместо управления "Т" будет создана новая структура с аналогичными функциями", – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взамен в структуре главка появилось управление "Р", которое занимается борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии.
Отметим, в конце декабря прошлого года сообщалось, что дело Захарченко передали в центральный аппарат Следственного комитета. Изъятые у полковника-миллиардера средства следственные органы хранят на счетах в банках или в банковских ячейках. В федеральном казначействе надеются, что их удастся зачислить в счет доходов федерального бюджета. Это стало возможным, поскольку уже разработана схема, позволяющая провести подобную операцию.
Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября текущего года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.
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