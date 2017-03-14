Переселенцы из хрущевок получат бонусы

Москвичей, переселяемых из пятиэтажек, ждет приятный сюрприз – их могут освободить от уплаты налогов на недвижимость, полученную по программе реновации ветхого фонда. Такое предложение в ближайшее время рассмотрит Госдума России.

Депутат Николай Гончар внес в парламент законопроект о предоставлении с 1 января 2018 года налоговых льгот Фонду содействия реновации жилищного фонда в Москве и участникам программы сноса пятиэтажек. Таким образом, к уже имеющимся льготам, жители ветхого жилья получат еще одно финансовое послабление, сейчас они уже освобождены от уплаты взносов на капремонт.

Согласно законопроекту, льготы предоставляются в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и исключения дополнительной налоговой нагрузки на участников программы реновации жилищного фонда в Москве, сообщает РИА Новости.

В минувшую пятницу, 10 марта группой парламентариев в Госдуму был внесен законопроект, вносящий изменений в закон "О статусе столицы России" и отдельные законодательные акты, который предусматривает создание фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве. Основным источником финансирования фонда будут средства столичного бюджета.

Ранее в московской мэрии сообщили, что вместе с хрущевками под снос могут пойти и некоторые панельные девятиэтажки морально устаревших серий и находящиеся в одних кварталах с пятиэтажками. Всего согласно плану мэра Москвы Сергея Собянина, под снос могут пойти восемь тысяч домов. Типовых пятиэтажек, построенных в период с 1958 года до конца 1970-х, в столице осталось около семи тысяч. Кварталы, которые будут реконструировать в первую очередь, определят к сентябрю 2017 года.

Собянин объявил о новой программе сноса ветхого жилья на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. "Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – ответил на его предложение глава государства.

Сергей Собянин в ответ сказал, что такой проект требует огромных финансовых ресурсов, значительных организационных и административных затрат. Он также напомнил, что многие инвесторы, которые в нем участвовали, разорились и теперь город сам вынужден доводить эту работу до логического завершения. Между тем по словам градоначальника, власти намерены завершить программу сноса ветхих пятиэтажек в Москве в течение двух лет.



