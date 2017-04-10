Пугачева с Галкиным замахнулись на собственный пляж

Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным взялись за обустройство инфраструктуры деревни Грязь в Одинцовском районе Подмосковья, где они проживают вместе последние шесть лет. Звездная пара решила сделать для местных жителей собственный пляж.

Это не первое доброе дело для односельчан, за которое взялись знаменитые супруги. По словам жителей Грязи, благодаря Примадонне у маленьких жителей деревни, в том числе и у звездных малышей Лизы и Гарри, появилась детская площадка с видеонаблюдением.

Убирают площадку несколько раз в день. А в новогодние праздники Пугачева и Галкин устраивают здесь представления с Дедом Морозом и подарками местным ребятишкам.

Алла Борисовна принимает активное участие в жизни деревни, выступая на сельских собраниях. "Недавно (Пугачева. – Прим. ред.) на одном из них пообещала, что теперь у нас будет свой пляж, с песком и водными горками", – цитирует жительницу деревни Марию "StarHit".

Женщина сетует, что берег у местного пруда зарос, а дно ни разу не чистили. "Вся надежда на нашу Аллу. Тут особо некуда ходить, даже летом, поэтому мы ждем этого как праздника", - делится Мария.

Певица никогда не оставляет в беде и стариков. В деревне нет ни одного продуктового магазина, и это очень осложняет пенсионерам жизнь. Так, 70-летнему Владимиру Андреевичу артистка регулярно передает пакеты с продуктами, поскольку самому ему ездить за покупками на автобусе трудно.

"Там есть все: колбаса, хлеб, паштеты, сладости к чаю, даже хозяйственные товары", – делится мужчина. "Мы тоже в долгу не остаемся – вот 15 апреля, в Аллин день рождения, как всегда, принесем к замку цветы", – обещает пенсионер.