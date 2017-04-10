Пугачева с Галкиным замахнулись на собственный пляж
Это не первое доброе дело для односельчан, за которое взялись знаменитые супруги. По словам жителей Грязи, благодаря Примадонне у маленьких жителей деревни, в том числе и у звездных малышей Лизы и Гарри, появилась детская площадка с видеонаблюдением.
Убирают площадку несколько раз в день. А в новогодние праздники Пугачева и Галкин устраивают здесь представления с Дедом Морозом и подарками местным ребятишкам.
Алла Борисовна принимает активное участие в жизни деревни, выступая на сельских собраниях. "Недавно (Пугачева. – Прим. ред.) на одном из них пообещала, что теперь у нас будет свой пляж, с песком и водными горками", – цитирует жительницу деревни Марию "StarHit".
Женщина сетует, что берег у местного пруда зарос, а дно ни разу не чистили. "Вся надежда на нашу Аллу. Тут особо некуда ходить, даже летом, поэтому мы ждем этого как праздника", - делится Мария.
Певица никогда не оставляет в беде и стариков. В деревне нет ни одного продуктового магазина, и это очень осложняет пенсионерам жизнь. Так, 70-летнему Владимиру Андреевичу артистка регулярно передает пакеты с продуктами, поскольку самому ему ездить за покупками на автобусе трудно.
"Там есть все: колбаса, хлеб, паштеты, сладости к чаю, даже хозяйственные товары", – делится мужчина. "Мы тоже в долгу не остаемся – вот 15 апреля, в Аллин день рождения, как всегда, принесем к замку цветы", – обещает пенсионер.
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