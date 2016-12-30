Семейный бюджет Пугачевой и Галкина

На что и сколько тратит главная пара российского шоу-бизнеса. Цифры впечатляют.

Когда Dni.Ru сообщили, что за каждое выступление на корпоративном или частном новогоднем тожестве Алла Пугачева зарабатывает минимум по 250 тысяч евро (примерно 16 миллионов рублей по нынешнему курсу), возмущению читателей не было предела. Меж тем и супруг певицы юморист Максим Галкин не отстает. За 50 тысяч евро (примерно 3 миллиона рублей) он и пошутит, и байку про коллег-артистов расскажет, и споет, и спародирует десяток известных персонажей.

Зачем им столько денег? Но ведь по доходу и расход, как известно. Только за пребывание в элитном французском детском саду дочери Лизы и сына Гарри пара платит 640 тысяч рублей в месяц. За эти деньги в подмосковном садике детей Примадонны учат двум языкам, рисованию, хореографии, игре на музыкальных инструментах, хоровому пению и многому другому.

Фото опубликовано Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru) Сен 18 2016 в 8:42 PDT

Считаем дальше. Как сообщает рижский журнал "Открыто", домработница Пугачевой и Галкина получает примерно 1500 евро в месяц (около 100 тысяч рублей). К Новому году ей положена премия в размере месячного оклада. Но ведь и есть за что – уборщице надо поддерживать в идеальной чистоте шестиэтажный замок площадью в 2300 квадратных метров.

Также прибалтийские журналисты выяснили доход нянь трехлетних детей Примадонны. Валентина, отвечающая за Лизу, и Татьяна, опекающая Гарри, зарабатывают по 3000 евро в месяц (около 200 тысяч рублей).

Содержание замка в деревне Грязь, говорят, обходится в 130 тысяч рублей в месяц. В доме есть большой бассейн – это еще 105 тысяч рублей. Охрана и прислуга "съедают" 180 тысяч. Кроме того, у Пугачевой и Галкина есть повара, водители и концертные директора. Расходы на них составляют примерно 500 тысяч рублей в месяц.

Фото опубликовано Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru) Дек 23 2016 в 11:06 PST

Словом, только успевай открывать кошелек. "Говорю Алле постоянно: "Иди пой, иди пой! Одно дело – я выступаю, другое – ты. Это ж совсем другие тити-мити!" – рассказал Dni.Ru Максим Галкин. Так что и на пенсии Пугачевой нет покоя – надо постоянно работать.

