Собянин озвучил основные гарантии при расселении хрущевок

Мэр Москвы Сергей Собянин обрадовал москвичей, живущих в пятиэтажных домах, которые решено снести в ближайшее время. Им выделят более просторные квартиры.

Площадь новых квартир, в которые въедут москвичи из сносимых хрущевок, будет на 20% больше, но при этом количество комнат не изменится. Метраж кухонь значительно увеличится – с шести до восьми и более квадратных метров. Санузлы тоже будут более просторными. В коридорах и прихожих появится достаточно места, чтобы смонтировать встроенные шкафы.

Собянин сказал, что большинство пятиэтажек физически и морально устарело уже в конце 80-х. В рамках программы капитального ремонта город попытался привести их в порядок, но сделать это не удалось. В домах устарели фундаменты, расходятся стены, проседают потолки, отваливаются балконы. Даже если сделать в этих домах какой-то ремонт, через 10-20 лет они все равно превратятся в аварийное жилье, которое придется расселять, но в рамках других законов и правил.

Градоначальник назвал программу реновации ветхого жилого фонда абсолютной необходимостью. "За последние годы правительство Москвы получило 250 тысяч писем по данному вопросу. Об этом же нам говорят муниципальные депутаты, Общественная палата, Московская городская дума. У нас есть поддержка президента Владимира Путина", – сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".

При переселении в новые квартиры будет сохранен территориальный принцип, как это было и ранее, во время первой волны сноса пятиэтажек. Тогда 92% жителей хрущевок въехали в дома, построенные в непосредственной близости от своего старого жилья.

На этой неделе в московской мэрии сообщили, что вместе с хрущевками под снос могут пойти и некоторые панельные девятиэтажки морально устаревших серий и находящиеся в тех же кварталах. Согласно плану мэра Москвы, под снос могут пойти восемь тысяч домов. Типовых пятиэтажек, построенных в период с 1958 до конца 1970 годов, в столице осталось около семи тысяч. Кварталы, которые будут реконструировать в первую очередь, определят к сентябрю 2017-го.

Мэр столицы также рассказал, какие гарантии получат москвичи при сносе хрущевок. "Так же, как и ранее. Жилая площадь – метр в метр, с таким же количеством комнат. Прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом полуаварийном доме - добротная современная квартира", – пояснил он.

Мэр Москвы подчеркнул, что дома на месте хрущевок будут строить из новых материалов по современным проектам. "Из монолитных конструкций или панелей. Простоят как минимум лет 100. Строительство домов из старых панельных серий в городе запретили", - добавил Собянин.

Столичный градоначальник объявил о новой программе сноса ветхого жилья на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. "Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – ответил на его предложение глава государства.