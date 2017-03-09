Собянин озвучил основные гарантии при расселении хрущевок

Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
партнеры
Суббота 11 марта
Лента новостей
19:13
Лучшие роли Марии Ароновой
18:54
Ваенга разругалась с поклонником из-за голой груди
18:51
Появилось видео с места убийства россиянина в Канаде
18:30
На северо-востоке Москвы нашли мину
18:17
С жителя снесенного дома требуют 200 тысяч за электричество
17:41
Имя убийцы Моторолы раскрыл киевский диверсант
16:51
В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов
16:35
Том Хэнкс купил УАЗик "Буханку" для путешествий
16:14
В Москве спасли провалившегося под лед рыбака
15:16
Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором
15:10
За пострадавшими в ДТП на МКАД прилетел вертолет (видео)
14:54
Шарапова изменилась до неузнаваемости
14:31
Больной Билан лишился волос
14:20
В Канаде полицейские застрелили россиянина
14:03
Мария Захарова показала свою маму
13:44
Садальский: Довлатова беременна от меня
13:04
Что Ванга предсказала России на ближайшие годы
13:03
Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
12:32
Москвича убили на пороге квартиры
12:18
Виторгана удивил брак сына с Собчак
12:15
Эрдоган взбунтовался против Крыма
11:47
Под Москвой юнец зарезал кухонным ножом 22-летнего приятеля
11:33
В Подмосковье водитель "Москвича" задавил собутыльника
11:17
Омаров объявил охоту на оскорбившего Бородину Кушанашвили
10:49
На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая
10:31
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
10:08
Вооруженные вилкой грабители отобрали у москвича телефон
21:54
К бывшему директору школы №57 в Москве прошли с обысками
21:46
США замалчивают причину смерти Чуркина
21:33
Медведев назначил замминистра спорта
21:11
Ученые разгадали тайну долголетия
21:09
Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
20:47
В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой
20:44
В США умер известный писатель
20:30
Критик Лоза добрался до изнасилованной Шурыгиной
20:24
Трамп начал брать уроки по общению с Путиным
20:02
Как снимали фильм "Гараж"
19:53
Секреты программы "Пусть говорят"
19:52
У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы
19:33
Назван самый безопасный вид транспорта
19:28
Под Петербургом девушку задавил поезд
19:00
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
18:53
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина
18:47
У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии
18:41
Медведев забанил Навального
18:33
Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся
18:15
На западе Москвы случился обвал грунта
18:11
Женщина пришла в сознание после семи лет комы
17:55
Россия лишила топлива строптивую Украину
17:39
На севере Москвы похитили ребенка
17:30
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
17:29
В чем секрет кошерного питания
17:24
Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео
17:22
Поклонник сделал Захаровой необычный подарок (видео)
17:20
Рудковская подняла руку на мужа
17:13
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
16:49
Россиянки отказываются от замужества
16:47
Значение имени Кирилл
16:45
Березуцкий отказался играть за сборную
16:32
На юго-западе Москвы трое детей провалились под лед
16:28
Володин предложил Мельникову взять под контроль исполнение постановлений Госдумы
16:22
Мариинка "убила" Максакову
16:21
Дети-непоседы сорвали прямой эфир "Би-би-си" (видео)
16:20
Что с собой делала Кристен Стюарт
16:19
Президент Чехии признал себя "агентом Путина"
16:16
"Особенные" дети Маргариты Суханкиной
15:52
Девочку унесло ветром при попытке попасть домой (видео)
15:31
"ЕР" возьмет на контроль оптимизацию школ
15:26
Муж высказался о расставании с Викой Дайнеко
15:24
Почему вредно быть постоянно счастливым
15:23
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
15:19
Участники "Голоса" отвернулись от Димы Билана
15:18
Куратор "группы смерти" попыталась свести счеты с жизнью
15:09
В Москве двое мужчин изнасиловали школьницу
14:59
Какие лекарства вызывают импотенцию
14:54
Как живет парализованная дочь Баталова
14:35
Клинтон поразила своими блинами
14:23
Мифы и разоблачения: какие тайны скрывают черные дыры
14:23
Госдума избавилась от неконституционных инициатив
14:18
ОСАГО хотят отменить
14:17
Сотрудницу полиции уволили за эротические БДСМ-фото
14:09
Что посмотреть с подростком на выходных
14:05
Техдиректору "Тодеса" дали строк за пьяную стрельбу в центре Москвы
13:59
В Госдуме делают ставку на профессионалов
13:55
На что идут участники "Минуты славы" и "Пусть говорят"
13:30
Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге (видео)
13:29
Назван идеальный месяц для зачатия
13:29
Мажорке Багдасарян вынесли приговор
13:16
Дайнеко рассказала о разрыве с мужем
13:08
Школьник сломал сверстнику нос из-за 220 рублей
13:01
Лолите трудно петь после пластической операции
12:43
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами
12:42
За что Мутко попросили из ФИФА
12:36
Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи
12:33
Упавшая между вагонов пассажирка метро переломала ребра
12:30
Мара Багдасарян избежит тюрьмы за поддельные документы
12:30
Иосиф Кобзон едет в Донбасс
12:27
Голубкина о зависти и исступлении Гурченко
12:15
Мировые лидеры индустрии моды проведут мастер-классы в Москве
12:10
Почему талантливые артисты не находят признания
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мать Семенова раскрыла подробности изнасилования Шурыгиной
Пьеха о скандале на "Минуте славы"
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
Секреты программы "Пусть говорят"
На что идут участники "Минуты славы" и "Пусть говорят"
Недвижимость

Собянин озвучил основные гарантии при расселении хрущевок

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov
Мэр Москвы Сергей Собянин обрадовал москвичей, живущих в пятиэтажных домах, которые решено снести в ближайшее время. Им выделят более просторные квартиры.
прочитано 4038 раз

Площадь новых квартир, в которые въедут москвичи из сносимых хрущевок, будет на 20% больше, но при этом количество комнат не изменится. Метраж кухонь значительно увеличится – с шести до восьми и более квадратных метров. Санузлы тоже будут более просторными. В коридорах и прихожих появится достаточно места, чтобы смонтировать встроенные шкафы.

ПО ТЕМЕ

Лужков обрадовался сносу пятиэтажек в Москве

Госдума поддержит законами расселение хрущевок

Москвичи оказались заложниками ветхих пятиэтажек

Собянин сказал, что большинство пятиэтажек физически и морально устарело уже в конце 80-х. В рамках программы капитального ремонта город попытался привести их в порядок, но сделать это не удалось. В домах устарели фундаменты, расходятся стены, проседают потолки, отваливаются балконы. Даже если сделать в этих домах какой-то ремонт, через 10-20 лет они все равно превратятся в аварийное жилье, которое придется расселять, но в рамках других законов и правил.

Градоначальник назвал программу реновации ветхого жилого фонда абсолютной необходимостью. "За последние годы правительство Москвы получило 250 тысяч писем по данному вопросу. Об этом же нам говорят муниципальные депутаты, Общественная палата, Московская городская дума. У нас есть поддержка президента Владимира Путина", – сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".

При переселении в новые квартиры будет сохранен территориальный принцип, как это было и ранее, во время первой волны сноса пятиэтажек. Тогда 92% жителей хрущевок въехали в дома, построенные в непосредственной близости от своего старого жилья.

На этой неделе в московской мэрии сообщили, что вместе с хрущевками под снос могут пойти и некоторые панельные девятиэтажки морально устаревших серий и находящиеся в тех же кварталах. Согласно плану мэра Москвы, под снос могут пойти восемь тысяч домов. Типовых пятиэтажек, построенных в период с 1958 до конца 1970 годов, в столице осталось около семи тысяч. Кварталы, которые будут реконструировать в первую очередь, определят к сентябрю 2017-го.

Мэр столицы также рассказал, какие гарантии получат москвичи при сносе хрущевок. "Так же, как и ранее. Жилая площадь – метр в метр, с таким же количеством комнат. Прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом полуаварийном доме - добротная современная квартира", – пояснил он.

Мэр Москвы подчеркнул, что дома на месте хрущевок будут строить из новых материалов по современным проектам. "Из монолитных конструкций или панелей. Простоят как минимум лет 100. Строительство домов из старых панельных серий в городе запретили", - добавил Собянин.

Столичный градоначальник объявил о новой программе сноса ветхого жилья на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. "Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – ответил на его предложение глава государства.

Автор: Александр Комаров9 марта 2017, 14:27

комментарии

Политика

Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
Эрдоган взбунтовался против Крыма
Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами

Шоу-бизнес

Сын Андрея Разина умер на улице
Ваенга разругалась с поклонником из-за голой груди
Зачем Билан подогрел слухи о раке
Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором

Проишествия

Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге
Российская модель пропала за границей
Глава российского банка попался на миллиардной афере

Lifestyle

Как снимали фильм "Гараж"
В чем секрет кошерного питания
Мариинка "убила" Максакову
Как живет парализованная дочь Баталова
Шоу-бизнес

Секреты программы "Пусть говорят"

Скандальное закулисье нашумевшего проекта
Шоу-бизнес

Омаров объявил охоту на оскорбившего Бородину Кушанашвили

Супруг ведущей намерен по-мужски разобраться с журналистом
Политика

Эрдоган взбунтовался против Крыма

Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Шоу-бизнес

Шарапова изменилась до неузнаваемости

55-летняя звезда телевидения сильно похорошела

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Что с собой делала Кристен Стюарт
Барби сделала из людей кукол
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Валентин Юдашкин изуродовал Валерию

Спорт

Чемпион мира погиб во время тренировки
За что Мутко попросили из ФИФА
"Ростов" Бердыева устоял перед "Манчестер Юнайтед"
Американец унизил Малкина в драке (видео)

Регионы

Чудо-девочка рискнула жизнью ради дедушки
Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Названы самые грязные регионы России
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru