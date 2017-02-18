Лолита пришла к Высоцкой с жалобами

Певица Лолита Милявская стала первой звездной гостьей в новой передаче Юлии Высоцкой "Умный дом". Во время съемок поп-дива призналась, что строит дом в Болгарии и столкнулась из-за этого с невероятными трудностями.

Новое шоу Высоцкой, которая еще недавно считалась главной "поварихой", как ее прозвал Стас Садальский, переквалифицировалась в эксперты по ремонту и дизайну домов. В первом выпуске передачи были на откровенный разговор об "ужасах ремонта" пришла Лолита Милявская.

"После 4 лет работы над этим проектом чувствую, будто окончила строительный институт". За это время звезда успела составить внушительный "черный" список из тех компаний, с которыми в Болгарии лучше не связываться во время строительства чего-либо.

"Я столкнулась с прорабом, его зовут Петр, познакомил нас приятель. Значит, этот дегенерат... один, второй, третий – их там много, подбор их у меня был просто гениальный. Мне положили стенки душа на гипс – пожаловалась Лолита. – Я сначала удивилась, почему я зашла на остекленный балкон, а у меня там плитка поднялась, как пирамида Хеопса. Весь балкон при промерзании поднялся, потому что сделали все на гипс".

Певица отметила, что во время строительства ей "так хотелось кого-нибудь ударить". "У меня такая репутация! Репутация женщины, которая все время дерется, хотя я в жизни своей пальцем не тронула ни одного человека. Но в Болгарии хотелось навалять прорабу – еще один дегенерат – прям с ноги", – сказала она.

Несмотря на кучу проблем, артистка сохраняет позитивный настрой, вспоминая некоторые трудности с улыбкой. "Представляешь, одни неправильно подключили солнечную батарею – в доме было не больше +13 градусов. Унитаз у меня пополам ото льда раскололся, вот так мне утеплили трубы. Другие поставили окна подоконниками наружу. При этом еще убеждали, что все так в Европе делают", – поделилась Милявская.