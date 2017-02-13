Юлия Высоцкая решает проблемы в семье

Телеведущая допытывается о личных секретах. Впрочем, гости ей не отказывают в откровенности.

И когда только Юлия Высоцкая все успевает? Она снимается в кино и играет в спектаклях у мужа Андрея Кончаловского, блистает на кинофестивалях, управляет ресторанами, ведет программу "Едим дома". А с 18 февраля на НТВ стартует ее новая передача "Умный дом".

"В новой передаче Высоцкая поделится советами и лайфхаками из личного опыта, – сообщили Dni.Ru в пресс-службе телеканала. – Она расскажет, как правильно бороться с пылью, посоветует, как выбрать домашнюю одежду, чтобы нравиться не только домочадцам, но и гостям, познакомит с приборами, которые помогут сделать дом умным и уютным, – электропростыню, экотестером".

Ведущая ждет в студии многочисленных именитых друзей и коллег, чтобы выведать у каждого личные секреты, которые позволяют им сделать дом теплым, комфортным и уютным. Юлия обещает, что поможет гостям решить конкретные проблемы в семье. "Утром в субботу никто никуда не спешит, вся семья в сборе, – рассказала о передаче Юлия Высоцкая. - Так здорово за завтраком обсудить домашнюю жизнь, интерьер, возможность обновления пространства, различные приспособления, помогающие создавать комфорт в доме. В нашей программе будем делиться со зрителями новыми идеями, вдохновляющим настроением и полезной информацией, помогая создать свой единственный, неповторимый и самый лучший на свете дом".