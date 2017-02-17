Певица Лолита об аутизме у своей дочери

Певица Лолита Милявская стала очередной звездной гостьей передачи Юлии Меньшовой "Наедине со всеми". Экстравагантная артистка рассказала о дочери, заявив, что у Евы нет аутизма.

Лолита Милявская родила дочь Еву в 1999 году. Малышка появилась на свет преждевременно – Лолита находилась на пятом месяце беременности. Новорожденная весила всего 1200 граммов, и врачам пришлось буквально реанимировать кроху. К счастью, девочку удалось выходить. Однако позднее пресса приписывала ей разные диагнозы, отставание в развитии, но Лолита опровергла эту информацию. "Нет у нее аутизма. Есть следствия недоношенности", – объяснила Милявская.

Ева живет в Киеве с бабушкой. Раз в три месяца Лолита приезжает к дочери. По признанию артистки, вначале разлука с дочерью давалась ей непросто. Так, Лолите стало плохо, когда в очередной свой приезд она увидела, что трехлетняя Ева не пошла к ней на руки. Тогда Милявская приняла решение обратить за помощью психолога. Специалист сказал ей: "У тебя есть своя миссия на земле, а у нее — своя. Если ты потеряешь свою дорогу, то она свою не найдет".

Лолита пытается по-всякому компенсировать свое отсутствие. Также она оказывает поддержку Еве, осыпает ее комплиментами и любовью. При этом Лолита боится перегрузить девочку этим и старается быть строгой матерью.

Отсутствие матери Ева воспринимает нормально. "Она очень рассудительная. Она меня уважает. Она видит, как я работаю, и это ей приятно", – рассказала Лолита Юлии Меньшовой. Интересно, что девочка очень переживает за то, чтобы ее мама не замерзла на гастролях. По словам артистки, у них очень доверительные отношения.

Также в передаче певица рассказала, что с возрастом стала более спокойной. "Это нормальные возрастные изменения. Я долгие годы жила на разрыв, были периоды, когда Москва от меня стонала. А сейчас не тянет на подвиги. Ни на какие. Я даже без надобности не выхожу из дома. Если нет работы, нет встреч, то два-три дня провожу в халате. Я иногда перестаю ощущать надобность себя в мире", – призналась артистка.