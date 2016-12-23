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Когда цены на жилье упадут до минимума
Эксперты рынка недвижимости отмечают, что за 2016 год стоимость жилья упала на 15%. И цены на квартиры продолжат снижаться до 2018-2019 годов.
В среднем жилье будет дешеветь на 5-7% ежегодно, а уже через три года достигнет крайней точки – ценового "дна". При этом эксперты отмечают, что цены на новостройки будут падать гораздо быстрее, чем на вторичную недвижимость, передает газета "Известия".
Специалисты поясняют, что сложившаяся ситуация связана с тем, что в условиях экономического кризиса доходы россиян резко упали и, соответственно, немногие могут позволить себе приобрести жилье. Резкое снижение спроса на квартиры привело и к падению цен.
Кроме того, специалисты отмечают, что снижение спроса повлияло и на бизнес застройщиков – им приходится продавать квартиры в новостройках слишком долго. Подобная картина сохранится и в 2017 году.
При этом специалисты подчеркивают, что сейчас покупатели жилья находятся в очень выгодном положении: при избыточном предложении они фактически могут диктовать свои условия продавцу.
Эксперты в области кредитования также указывают, что в ближайшем будущем резко вырастет спрос на ипотеки. И рекордным в этом плане станет 2017 год.
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