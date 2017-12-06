Жители Новой Москвы предпочитают монолит
Согласно подсчетам экспертов компании "Мосреалстрой", 79% домов в Новой Москве относится к монолитной застройке, 17% – к панельному строительству, 4% корпусов построены из кирпича. В целом за пять лет объем предложения жилья на присоединенных территориях увеличился на 35%. Одновременно выросла и доля монолитного строительства c 62% до 83,5%.
Так, за это время начались продажи квартир в монолитных домах ряда жилых комплексов, в том числе: "Кленовые Аллеи", "Южное Бунино", "Москвичка", "Скандинавия", "Белые ночи", "Внуково-2017". Технологии панельного строения используется при возведении ЖК "Позитив". В продажу вышло жилье из проекта смешанной застройки ЖК "Саларьево Парк".
По словам экспертов компании, ведущие девелоперы расширяют предложение по монолитным домам, а зачастую целиком переориентируются на монолит. Такая тенденция особенно характерна для проектов комплексной многоквартирной застройки неосвоенных земель. Таким образом девелоперы повышают конкурентоспособность своих проектов: им удается улучшить качество строительства, расширить диапазон предлагаемых площадей и гамму планировочных решений.
При этом, отмечают
специалисты "Мосреалстроя", квартиры в панельных домах также
востребованы, прежде всего, в больших проектах в заселенных районах с развитой инфраструктурой,
в том числе транспортной (здесь в первую речь идет о доступности метро). Сегодня,
говорят аналитики рынка недвижимости, в столице возводятся современные модернизированные
серии домов, где уже заложена возможность проектирования квартир-студий,
перепланировка и витражное остекление окон.
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