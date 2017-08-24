Москва бьет рекорд по новостройкам

В Москве с начала этого года построили рекордное число жилых домов. Первичный рынок недвижимости значительно вырос за семь месяцев: эксперты компании "Мосреалстрой" подсчитали, что рост предложения квартир в новостройках составил 20%.

На рынке столичного жилья настоящий бум – в этом году в продажу поступило порядка 90 новых объектов: помимо дополнительных корпусов в уже строящихся домах, продолжали появляться проекты комплексной застройки бывших промышленных зон. Активный выход на рынок новых объектов зафиксирован со апреля 2017 года.

Эксперты отмечают, что это связано в первую очередь с получением застройщиками всех необходимых документов, предусмотренных поправками в федеральный закон о долевом строительстве.

В июле объем предложения квартир в старых границах Москвы достиг 2,671 миллиона квадратных метров. Наибольший объем предложения, выросший с начала года на 43%, представлен в Юго-Восточном округе – 425 тысяч квадратных метров недвижимости. А ведь еще полгода назад округ занимал лишь третье место в рейтинге округов столицы по объемам вводимых новостроек. Средняя цена предложения в конце июля снизилась здесь до 138 тысяч рублей за "квадрат".

На втором месте по объему предложения жилья сейчас находится Западный административный округ. Прирост в 15% с начала года обеспечили в основном новые проекты "Западный порт", "Центр-Сити", Citimix и "Концепт House". В центре объем предложения квартир с начала года вырос на 25% и достиг в июле 317 тысяч квадратных метров.





Выход на рынок новых проектов на начальной стадии реализации, а также изменение объема и структуры предложения новостроек в столице привело к снижению средних цен на 1,1% за семь месяцев. А принимая в расчет скидки и акции, предлагаемые застройщиками, реальное снижение средней цены достигло порядка 2%.

Объем предложения апартаментов в старых границах Москвы также вырос с начала года, но менее значимо – на 7%. Лидером по этому виду недвижимости стал Центральный административный округ.

Эксперты компании "Мосреалстрой" также отметили, что в Новой Москве наблюдается обратная ситуация. Объем предложения квартир снизился с января на 14% и составил 588 тысяч квадратных метров. Несмотря на то, что в течение года на присоединенных территориях выходили новые объекты, несколько проблемных новостроек сняли с продажи, что отразилось на объеме предложения и его структуре. Средняя цена предложения выросла на 5% до показателя 107 тысяч рублей за метр.