Госдума вводит налоговые льготы для дольщиков

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 8 ноября, приняла во втором, основном чтении законопроект о налоговых послаблениях участникам долевого строительства. Компенсационные выплаты дольщикам в случае банкротства застройщика освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ).

В соответствии с принятым нормативно-правовым актом, от налогообложения освобождаются доходы физических лиц, которые получены в качестве возмещения за счет средств компенсационного фонда, созданного для защиты прав участников долевого строительства.

Вместе с тем документ устанавливает, что к доходам, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль, не относятся обязательные отчисления или взносы строительных компаний в компенсационный фонд. Третье, окончательное чтение законопроекта намечено на 15 ноября.

Напомним, седьмая Госдума уделяет большое внимание защите прав участников долевого строительства. Так, в июле в стенах нижней палаты парламента прошли широкие слушания по проблеме обманутых дольщиков. На них были приглашены пострадавшие от недобросовестных застройщиков граждане, представители законодательной и исполнительной власти разных уровней, строительных компаний и правоохранительных органов.





По итогу дискуссии было принято решение создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом. Кроме того, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин порекомендовал провести подобные слушания в регионах. К настоящему моменту широкое обсуждение проблем обманутых участников долевого строительства прошло в более чем 50 субъектах Федерации.





В конце июля Госдума приняла закон о создании компенсационного фонда долевого строительства. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Нормативно-правовой акт предполагает прозрачный механизм защиты дольщиков по схожему с защитой прав вкладчиков принципу. Подобные региональные нормативно-правовые акты также приняли в 31-м субъекте.

