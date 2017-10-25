Депутат Николаев вплотную займется проблемами дольщиков

Рабочую группу по защите прав участников долевого строительства жилья возглавит председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Его кандидатуру в ходе пленарного заседания в среду, 25 октября, выдвинул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутаты единогласно поддержали это предложение. В свою очередь, Николаев рассказал коллегам об итогах обсуждения вопроса защиты прав дольщиков на совещании у президента Владимира Путина. По словам парламентария, глава государства поддержал ряд предложений, которые ранее обсуждались членами рабочей группы.

В частности, это введение ответственности бенефициаров строительных компаний, а также необходимость защиты участников жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и всех тех, кто тем или иным образом финансирует возведение жилья. Кроме того, президент поддержал поэтапный переход от долевой формы к проектному финансированию строительства жилых домов.

Депутаты уделяют большое внимание защите прав граждан-участников долевого строительства. В июле в стенах Госдумы прошли широкие парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков. В них приняли участие сами обманутые граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительной отрасли, а также правоохранительных органов. По итогу была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех думских фракций.





По рекомендации спикера Госдумы Вячеслава Володина подобные слушания прошли и в регионах. Помимо дольщиков, в них приняли участие представители региональных и муниципальных властей, а также строительные компании, сотрудники полиции и прокуратуры. Всего пути решения проблем обманутых участников долевого строительства обсудили в более чем 50 регионах.

Одним из них стала Саратовская область. Спикер Госдумы Вячеслав Володин лично приезжал туда для обсуждения проблем местных обманутых дольщиков. Они поблагодарили главу нижней палаты парламента за внимание к этому вопросу. "Вы вселили в город и людей надежду", – сказал представитель обманутых дольщиков на одной из встреч в Саратове.

В конце июля нижняя палата парламента приняла закон о создании компенсационного фонда долевого строительства, который был подписан президентом Владимиром Путиным. Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему с защитой прав вкладчиков принципу. Подобные региональные нормативно-правовые акты были приняты в 31-м субъекте Федерации.





Первое заседание рабочей группы по защите прав дольщиков состоялось в конце сентября. Его участники подвели промежуточные итоги проделанной работы и наметили планы на будущее. Как отметили парламентарии, активная работа уже дала первые результаты: в регионах заявили о введении в эксплуатацию 127 многоквартирных домов и решении проблем порядка пяти тысяч пострадавших участников долевого строительства.

Очередное заседание рабочей группы в Госдуме состоится в пятницу, 27 октября. Планируется также, что в декабре 2017 года рабочая группа представит доклад "О ситуации в долевом строительстве в России".

