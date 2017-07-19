Госдума приняла во втором чтении законопроект о фонде дольщиков

Нижняя палата парламента приняла во втором основном чтении проект закона о компенсационном фонде дольщиков. Нормативно-правовой акт позволит повысить эффективность защиты прав участников долевого строительства.

Первое чтение законопроект прошел еще 14 июля. Тогда компенсационный фонд дольщиков рассматривался как некоммерческая организация. Ко второму чтению было утверждено положение о том, что он является публично-правовой компанией.

Учреждаемая компания будет преобразована из правительственного фонда за три месяца, следующих с момента вступления нормативно-правового акта в законную силу. Статус публично-правовой компании устанавливает определенные требования к раскрытию информации о ее деятельности. Речь идет о требуемом порядке проверки этой активности, включая аудит отчетности, а также системы внутреннего контроля и распределения полномочий органов управления.

Контроль Госдумы над деятельностью фонда будет усилен. Парламентарии войдут в наблюдательный совет публично-правовой компании. Кроме того, в нормативно-правовом акте прописан широкий перечень активов, в которые могут быть инвестированы временно свободные средства.





Также законом устанавливаются обязательные отчисления застройщиков в компенсационный фонд в размере 1,2% от стоимости возводимого многоквартирного дома. Возможность вариативного подхода по определению цены для каждого отдельного застройщика исключена, а ставка будет пересматриваться не чаще, чем раз в год.

Проект закона включает также нормы о конкурсном отборе застройщиков, претендующих на получение средств компенсационного фонда для завершения строительства проблемных объектов. Сама строительная компания обязана соответствовать установленным правительством показателям финансовой стабильности.

Помимо прочего, документ содержит в себе нормы, направленные на регулирование аккредитации арбитражных управляющих а Агентстве ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК). В нормативно-правовом акте прописана возможность самостоятельного принятия дольщиками решения о том, получить ли возмещение за проблемный объект или ждать его достройки за счет средств фонда.





Еще одно немаловажное положение закона ограничивает застройщика от совершения других операций, не имеющих отношения к строительству жилья. Будет действовать принцип: "одна компания – одно разрешение на строительство".

Кроме того, серьезно ужесточаются требования к застройщику, который обязуется поддерживать достаточный объем собственных средств на протяжении всего срока строительства в размере 10% от планируемой стоимости объекта недвижимости. Также вводится обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика, ужесточаются требования к органам управления девелопера, а также прописывается ведение реестра недобросовестных компаний-застройщиков.





Напомним, в начале июля в Госдуме прошли парламентские слушания по формированию эффективных механизмов защиты прав дольщиков. На мероприятие были приглашены представители правительства, строительных компаний, эксперты, а также обманутые застройщиками участники долевого строительства. Откровенный разговор в стенах нижней палаты продолжался почти семь часов.





На все вопросы дольщиков были даны развернутые ответы как со стороны членов кабинета министров и парламентариев, так и представителей строительных компаний. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в появлении правовых механизмов, регулирующих долевое строительство, заинтересованы как пострадавшие граждане, так и те, кто еще задумывается об улучшении жилищных условий. Глава нижней палаты парламента назвал крайне важным доработку законопроекта о компенсационным фонде долевого строительства.

