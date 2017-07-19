Госдума приняла во втором чтении законопроект о фонде дольщиков
Первое чтение законопроект прошел еще 14 июля. Тогда компенсационный фонд дольщиков рассматривался как некоммерческая организация. Ко второму чтению было утверждено положение о том, что он является публично-правовой компанией.
Учреждаемая компания будет преобразована из правительственного фонда за три месяца, следующих с момента вступления нормативно-правового акта в законную силу. Статус публично-правовой компании устанавливает определенные требования к раскрытию информации о ее деятельности. Речь идет о требуемом порядке проверки этой активности, включая аудит отчетности, а также системы внутреннего контроля и распределения полномочий органов управления.
Контроль Госдумы над деятельностью фонда будет усилен. Парламентарии войдут в наблюдательный совет публично-правовой компании. Кроме того, в нормативно-правовом акте прописан широкий перечень активов, в которые могут быть инвестированы временно свободные средства.
Также законом устанавливаются обязательные отчисления застройщиков в компенсационный фонд в размере 1,2% от стоимости возводимого многоквартирного дома. Возможность вариативного подхода по определению цены для каждого отдельного застройщика исключена, а ставка будет пересматриваться не чаще, чем раз в год.
Проект закона включает также нормы о конкурсном отборе застройщиков, претендующих на получение средств компенсационного фонда для завершения строительства проблемных объектов. Сама строительная компания обязана соответствовать установленным правительством показателям финансовой стабильности.
Помимо прочего, документ содержит в себе нормы, направленные на регулирование аккредитации арбитражных управляющих а Агентстве ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК). В нормативно-правовом акте прописана возможность самостоятельного принятия дольщиками решения о том, получить ли возмещение за проблемный объект или ждать его достройки за счет средств фонда.
Еще одно немаловажное положение закона ограничивает застройщика от совершения других операций, не имеющих отношения к строительству жилья. Будет действовать принцип: "одна компания – одно разрешение на строительство".
Кроме того, серьезно ужесточаются требования к застройщику, который обязуется поддерживать достаточный объем собственных средств на протяжении всего срока строительства в размере 10% от планируемой стоимости объекта недвижимости. Также вводится обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика, ужесточаются требования к органам управления девелопера, а также прописывается ведение реестра недобросовестных компаний-застройщиков.
Напомним, в начале июля в Госдуме прошли парламентские слушания по формированию эффективных механизмов защиты прав дольщиков. На мероприятие были приглашены представители правительства, строительных компаний, эксперты, а также обманутые застройщиками участники долевого строительства. Откровенный разговор в стенах нижней палаты продолжался почти семь часов.
На все вопросы дольщиков были даны развернутые ответы как со стороны членов кабинета министров и парламентариев, так и представителей строительных компаний. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в появлении правовых механизмов, регулирующих долевое строительство, заинтересованы как пострадавшие граждане, так и те, кто еще задумывается об улучшении жилищных условий. Глава нижней палаты парламента назвал крайне важным доработку законопроекта о компенсационным фонде долевого строительства.
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