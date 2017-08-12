Володин вселил надежду в саратовских дольщиков

В Саратове прошла вторая масштабная встреча спикера Госдумы с обманутыми дольщиками. Прошлое общение было неделю назад и тогда Вячеслав Володин пообещал не бросать в беде людей, которые доверили свои деньги недобросовестным застройщикам и были ими обмануты.

ДОЛЬЩИКОВ В БЕДЕ НЕ БРОСЯТ

Спикер Думы во время своего отпуска посвящает вторые выходные подряд решению проблем обманутых саратовских дольщиков. На нынешнюю встречу в областное правительство пришли десятки людей, на чьи интересы попросту наплевали нечистоплотные девелоперы. Были в зале и представители региональных и муниципальных властей.

Дискуссия продолжалась более двух часов, разговор был непростой. Еще бы – в Саратове 20 проблемных недостроенных домов, в области – еще пять. Сотни жителей региона заплатили за несуществующие квартиры миллионы рублей, а жилье так и не получили.

Вячеслав Володин призвал начать диалог застройщиков с обманутыми дольщиками. Спикер Госдумы заявил, что необходимо покончить со всеми объектами долгостроями, при этом работать вместе – вести диалог дольщиков и застройщиков.

"Это должна быть улица с двусторонним движением".

Со своей стороны Володин пообещал оказывать помощь в решении проблем обманутых дольщиков, но, в тоже время, призвал местные власти и правоохранительные органы следить за строительными компаниями, которые собирают деньги на долевое строительство.

"Если есть участок, на котором работает организация на территории района, видно – какие у нее мощности, финансовые возможности. Видеть это может и районная власть, видеть это должна и прокуратура, что это за организация и куда она деньги собирает. И тогда не будет у нас десятилетних долгостроев", - сказал спикер Госдумы.

ДИАЛОГ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН



Саратовские дольщики поблагодарили спикера Госдумы за помощь в решении их проблем. "Мы боролись много лет, писали везде, нам пытался помочь губернатор. я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что вы вселили в город и людей надежду", – сказал представитель обманутых дольщиков.

В свою очередь, Володин пообещал искать решение до тех пор, пока оно не будет найдено. "Сейчас по закону будет создан специальный компенсационный фонд. Все застройщики будут обязаны страховаться в этом фонде. Но нам важно, чтобы справедливость восторжествовала в отношении тех, кто попал в эту проблему до нового закона о защите прав дольщиков", – отметил спикер Думы.

Он также предложил создать реестр недобросовестных застройщиков – своеобразный "черный список", в который войдут строительные компании, не выполнившие свои обязательства перед гражданами. Кроме этого, по мнению Володина, саморегулируемые организации застройщиков должны внимательно следить, кто именно получает лицензию на строительные работы – замеченные ранее в обмане дольщиков не должны получать лицензию повторно.

Говоря о Саратовской области, Володин отметил, что ставит непростую задачу - сделать так, чтобы в регионе не осталось больше обманутых дольщиков. Между тем, список проблемных домов – пока не окончательный.





"Вскоре реестр проблемных домов пополнится, еще порядка 16-ти домов войдет в ближайшее время. А ведь с января наверняка еще что-то обнаружим", – отметил Володин и добавил, что на следующей встрече обязательно будет поднят этот вопрос. Цель таких встреч спикер обозначил как нахождение оптимального решения по каждому проблемному дому.

Все они сейчас разбиты на четыре группы. В первую входят дома с наименее проблемной ситуацией, близкой к разрешению. Вторая группа – дома, запланированы к возобновлению строительства в 2017 году. На них необходимо завершить оформление разрешительной документации. В третью группу вошли недостроенные здания, которые запланировано возвести в 2018 году. И, наконец, четвертая группа – самая проблемная, на дома в которой разрешения на строительство отсутствуют.

Вячеслав Володин назвал сегодняшний разговор непростым. "Здесь нужен диалог – нужно сначала спрашивать застройщика, а потом дольщика. Тогда будет понимание", – сказал политик.

ПОЧЕМУ ВОЛОДИН ПОМОГАЕТ ДОЛЬЩИКАМ



Интересно, что на встрече с обманутыми дольщиками председатель Госдумы рассказал о том, почему ему так близка эта тема и почему он так хочет помочь людям. Оказывается, Володин сам был в аналогичной ситуации. "В 90-х поверил так же, как вы, одной компании, причем с именем. В течение четырех лет ждал квартиру. Потому я понимаю вашу ситуацию. Помогать человеку – это же счастье", – признался спикер.

"Если в глаза смотреть не стыдно, если люди доверяют тебе, это и есть счастье".

О том, что Володин лично будет присутствовать на сегодняшнем совещании, политик заявил на прошлой неделе во время первой масштабной встречи с собственниками помещений в проблемных домах. Тогда Володин озвучил свою позицию по этому вопросу и предложил квалифицировать некоторые дела как мошенничество, а также привлекать правоохранительные органы к решению особо острых случаев обмана граждан.

Спикер заявил, что ни один владелец квартир без поддержки со стороны власти не останется. Он также распорядился регулярно проводить встречи с вкладчиками. Сразу после этого федеральные депутаты, сенаторы и региональные власти распределили между собой все объекты и начали прорабатывать схемы решения проблемы.

Также к делам обманутых дольщиков активно подключились силовики и представители прокуратуры. В городской администрации прошла выемка документов, и начались задержания недобросовестных застройщиков. В частности, на два месяца арестовали председателя ЖСК "Оптимист 2000" Владимира Белича. Предприятие привлекло деньги дольщиков, однако дома так и не были построены.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА



Госдума VII созыва под председательством Вячеслава Володина уделяет большое внимание проблемам обманутых дольщиков и в целом долевого строительства. В июле палата приняла закон о создании компенсационного фонда долевого строительства, который уже одобрил Совет Федерации и подписал президент. Документ предполагает прозрачный механизм защиту участников долевого строительства по принципу, схожему с защитой прав вкладчиков.

Почти в 50-ти российских регионах уже прошли парламентские слушания по вопросу защиты прав участников долевого строительства. Осенью аналогичные обсуждения проведут еще 23 субъекта.

Первые и самые масштабные парламентские слушания по проблемам участников долевого строительства прошли в Госдуме 3 июля. В них участвовали дольщики из разных регионов России. По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с вице-спикером Думы Владимиром Васильевым, в которую вошли представители всех фракций нижней палаты парламента. Такие же публичные слушания рекомендовали провести региональным парламентам. По их итогам законодатели в регионах должны подготовить дорожные карты по всем проблемным объектам.

Многие парламентарии лично принимали участие в обсуждении проблем дольщиков в своих регионах. Решено до 1 января 2018 года создать единую информационную систему жилищного строительства. В режиме онлайн будет отображаться информация обо всех не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства. Созданием системы займется министерство строительства и ЖКХ.