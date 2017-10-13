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Недвижимость

Любовница полковника Захарченко осталась без квартиры

Дмитрий Захарченко. 1tv.ru
Суд наложил арест на квартиру Ирины Петрушиной, бывшей любовницы коррупционера Дмитрия Захарченко. Девушка лишилась элитного жилья.
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По оценкам специалистов, стоимость квартиры в жилом комплексе Доминион оценивается в 50 миллионов рублей. Жилье Ирине подарил полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере.

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По информации telegram-канала Mash, квартира была прощальным подарком коррупционера перед расставанием с Ириной. Захарченко приобрел элитное жилье для своей бывшей возлюбленной в 2008 году. Следователи пришли к выводу, что полковник уже тогда брал крупные взятки.

Напомним, недавно суд арестовал квартиры гражданской жены обвиняемого Анастасии Пестриковой и его дочери Ульяны Захарченко. "Арестована квартира на улице Ефремова, 19, которая стоит 80 миллионов рублей, также арестованы квартиры, подаренные Ульяне Захарченко 2008 года рождения, которые подарил ее отец Дмитрий", – сказал следователь в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на арест имущества Анастасии Пестриковой, гражданской супруги подозреваемого в коррупции.

По версии Анастасии, квартиру ей подарил отец. "Человеком, который покупал это имущество, был отец Пестриковой. Мы не отрицаем, что у нее нет официального дохода, однако у нее очень богатые родители", заявила в суде ее адвокат. Несмотря на доводы защитника, Мосгорсуд признал законным арест данного имущества.

Напомним, бывший заместитель руководителя управления "Т" Министерства внутренних дел России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по делу о получении взятки в размере семи миллионов рублей. В ходе обысков в квартире сестры оперативника следователи обнаружили 8,5 миллиарда рублей. Дмитрий Захарченко продолжает отрицать свою вину. 

Автор: Михаил Войцеховский13 октября 2017, 20:29

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