Миллиардер Захарченко впервые заговорил после задержания подруги

Полковник МВД Дмитрий Захарченко начал сотрудничать со следствием. По некоторой информации, он дает показания об источниках происхождения 120 миллионов долларов и двух миллионов евро, найденных ранее оперативниками.

Сначала Захарченко отказался идти на сотрудничество, однако ситуация изменилась летом этого года. Тогда Следственный комитет арестовал дорогостоящую недвижимость, которая записана на дочь полковника Ульяну и его подругу Анастасию Пестрикову, передает агентство "Росбалт". С ней у Захарченко двое совместных детей.

Сообщается, что подследственный готов признать свою вину по нескольким эпизодам получения денег и назвать некоторые новые имена. Между тем следователи хотели получить ответы на более широкий круг вопросов и настаивали, чтобы полковник МВД раскрыл источники происхождения 120 миллионов долларов и двух миллионов евро.

При этом уже известно, что в основном это средства компаний – подрядчиков РЖД. Но пока не удалось подтвердить, что они были получены семьей Захарченко незаконным путем.

Полковник МВД заговорил лишь после задержания Анастасии Пестриковой в конце сентября 2017 года. Тогда женщина пыталась вылететь из аэропорта Самары. На своих счетах она держала 16 миллионов долларов, якобы принадлежащих Захарченко. "Он согласился на глобальное сотрудничество, уже дает показания не только об источниках происхождения денег, обнаруженных в квартире, но и о многих компаниях, банках, лицах, с которыми плотно сотрудничал", – приводит агентство слова источника.





Напомним, бывший замруководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел России Дмитрий Захарченко был задержан год назад по делу о получении взятки в особого крупном размере. Однако главный сюрприз оперативников ждал в квартире подозреваемого: там они обнаружили 8,5 миллиарда рублей. Управление, где работал подследственный, вскоре было ликвидировано. В конце августа 2017 года Мосгорсуд продлил арест Захарченко до 8 декабря.

