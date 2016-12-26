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Собянин приказал снести больницу на севере Москвы
Снос будет произведен за счет бюджета столицы. Объемы строительства нового жилья, планируемого на месте больницы, пока в проработке. Об этом говорится в сообщении заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, размещенном на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.
Напомним, Ховринская заброшенная больница находится в Северном округе столицы по адресу улица Клинская, дом 2, корпус 1. Здание начали строить еще в 1980 году, но через пять лет работы были приостановлены. С тех пор этот объект является одним из самых известных московских недостроев.
В настоящее время здание находится в полуразрушенном состоянии. ХЗБ также прославилась как одно из мистических мест Москвы. Она получила много названий, например, "Ховринка", "Амбрелла" и т. п. Сталкеры и туристы-экстремалы любят посещать это место, несмотря на то, что заброшенный объект представляет опасность, в том числе, из-за возможного обрушения конструкций.
Между тем власти Москвы неоднократно озвучивали намерения снести здание Ховринской заброшенной больницы. Так, ранее о сносе сообщал и. о. главы Департамента здравоохранения столицы Георгий Голухов, однако до практической реализации этих намерений тогда дело не дошло.
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