Собянин приказал снести больницу на севере Москвы

Здание Ховринской заброшенной больницы (ХЗБ) на севере Москвы снесут по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. Вместо нее постоят жилье для нужд города.

Снос будет произведен за счет бюджета столицы. Объемы строительства нового жилья, планируемого на месте больницы, пока в проработке. Об этом говорится в сообщении заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, размещенном на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.



Напомним, Ховринская заброшенная больница находится в Северном округе столицы по адресу улица Клинская, дом 2, корпус 1. Здание начали строить еще в 1980 году, но через пять лет работы были приостановлены. С тех пор этот объект является одним из самых известных московских недостроев.

В настоящее время здание находится в полуразрушенном состоянии. ХЗБ также прославилась как одно из мистических мест Москвы. Она получила много названий, например, "Ховринка", "Амбрелла" и т. п. Сталкеры и туристы-экстремалы любят посещать это место, несмотря на то, что заброшенный объект представляет опасность, в том числе, из-за возможного обрушения конструкций.

Между тем власти Москвы неоднократно озвучивали намерения снести здание Ховринской заброшенной больницы. Так, ранее о сносе сообщал и. о. главы Департамента здравоохранения столицы Георгий Голухов, однако до практической реализации этих намерений тогда дело не дошло.