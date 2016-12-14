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Недвижимость

Мигранты из Азии скупают квартиры в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/J. Pfeiffer
За последние годы на рынке недвижимости Москвы наблюдается неожиданная тенденция. Покупателями жилья все чаще становятся не москвичи, а те, кому, в отличие от жителей столицы, это больше по карману: граждане Китая, Таджикистана и... Украины.
прочитано 2607 раз

Так, китайцы по сравнению с предыдущими годами втрое чаще покупают квартиры в российской столице. По мнению Натальи Кругловой, директора по недвижимости компании Pro Consulting Global Limited, среди китайских покупателей московских квадратных метров в основном торговцы, которые стремятся выгодно вложить заработанную на рынках в Москве прибыль, "не отходя от кассы". 

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В последнее время в Москве возникла и сформировалась еще одна неожиданная группа покупателей недвижимости, пишет "Ридус". Условно их можно назвать "новые таджики". Речь идет о состоятельных гражданах бывшей советской республики, которые ведут в Москве свой бизнес. Предпринимательская деятельность позволяет им заработать деньги, о которых  москвичи могут только мечтать.

Примечательно, что от китайцев и таджиков не отстают по числу сделок с квартирами украинцы. Пережив "цветную революцию" в Киеве в 2014 году, самые предприимчивые граждане Украины продали свою недвижимость на родине и теперь стремятся прочно обосноваться в стабильной России.

По мнению экспертов,  доля выходцев из Средней Азии среди покупателей московских квартир будет постепенно увеличиваться. Как заявила "Ридусу" Наталья Круглова, на покупку жилья в Москве мигрантов толкают сразу несколько причин.

"Первая – это постоянно растущая напряженность в странах их происхождения. Вторая – это постепенно происходящая социализация „понаехавших“ в Москву. Покупка здесь жилья – это своего рода статусный символ успешной интеграции в российское общество, признак того, что экономическое поведение мигранта стало аналогичным экономическому поведению коренного россиянина"

Таким образом, покупая недвижимость в Москве, иностранные граждане сохраняют свои денежные средства и одновременно обеспечивают для своих семей "запасной аэродром". Как отметила Круглова, в текущем году в Москве зафиксировано несколько тысяч сделок с покупкой недвижимости обладателями паспортов иностранных государств. По мнению эксперта, это довольно заметный рост на московском рынке жилья.

Между тем в период с января по сентябрь 2016 года количество переселяющихся в пределах России мигрантов увеличилось на 42,9 тысячи человек. При этом число прибывших из-за границы сократилось на 9,5 тысячи человек. В целом в обмене населением со странами-участницами СНГ отмечается увеличение миграционного прироста: больше всего с Таджикистаном (в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом) и Киргизией (в 1,7 раза).

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал поток мигрантов из стран, входящих в Евразийское экономическое сообщество, одной из главных проблем столицы. Как писали Dni.Ru, градоначальник отметил, что, например, работники из Киргизии зачастую не оформляют трудовые договоры, не платят налоги и проживают в условиях антисанитарии в промзонах. Собянин заявил, что власти столицы ищут законодательное решение проблемы.

14 декабря 2016, 17:47

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