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Четверг 11 января

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Надежда Бабкина поддержала решение президента участвовать в выборах

Надежда Бабкина поддержала решение президента участвовать в выборах
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Народная артистка РСФСР отметила большой опыт главы государства во внутренней и внешней политике.

Певица Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Артистка отметила, что за плечами главы государства огромный опыт и долгие годы служения России. Реализуемые президентом программы направлены на развитие страны, подчеркнула она.

"Он ведь не просто президент, выезжающий за границу и налаживающий внешние отношения. Он в стране знает каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом, где что происходит", – сказала Бабкина в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

В конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Избирательный штаб президента работает в Гостином дворе.

Ранее решение главы государства поддержал двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев. По его словам, Владимир Путин делает все, чтобы Россия занимала ведущие позиции на мировой политической и экономической арене.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

11 января 2024, 16:45
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах

Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах
Градоначальник посетил избирательный штаб президента в Гостином дворе. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.

Хоккеист Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Хоккеист Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что глава государства уделяет большое внимание развитию спорта. Заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы президента России в 2024 году.

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