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Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах

Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах
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Градоначальник посетил избирательный штаб президента в Гостином дворе.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.

"Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что стратегия Путина позволяет развиваться экономике, инновациям и социальной сфере. При поддержке президента Москва стала одним из лучших мегаполисов в мире, подчеркнул мэр.

Ранее кандидатуру президента поддержал двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев. Глава государства делает все, чтобы Россия занимала лидирующие позиции на политической арене и в мировой экономике, сказал он.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

28 декабря 2023, 15:02
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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