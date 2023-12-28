Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах

Градоначальник посетил избирательный штаб президента в Гостином дворе.



Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.

"Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что стратегия Путина позволяет развиваться экономике, инновациям и социальной сфере. При поддержке президента Москва стала одним из лучших мегаполисов в мире, подчеркнул мэр.

Ранее кандидатуру президента поддержал двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев. Глава государства делает все, чтобы Россия занимала лидирующие позиции на политической арене и в мировой экономике, сказал он.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.