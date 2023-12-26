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Хоккеист Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Хоккеист Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году
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Двукратный олимпийский чемпион отметил, что глава государства уделяет большое внимание развитию спорта.

Заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы президента России в 2024 году. По его словам, глава государства делает все, чтобы РФ была одним из лидеров в мировой политике и экономике.

"Владимир Владимирович строит, исходя из того, что Россия должна быть суверенным государством и ни от кого не зависеть", – цитирует Яковлева Агентство городских новостей "Москва".

Хоккеист сообщил, что уже поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина. Он отметил, что глава государства делает многое для развития спорта в России. Олимпийский чемпион напомнил, что президент активно занимается хоккеем и систематически тренируется.

О своем намерении баллотироваться на выборы президента Путин заявил 8 декабря. Съезд "Единой России" 17 декабря единогласно поддержал его кандидатуру.

В Москве идет сбор подписей в поддержку Путина. Голосование на выборах главы государства пройдет с 15 по 17 марта.

26 декабря 2023, 13:40
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Globallookpress.com
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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