Новый формат отчета мэра позволил горожанам оценить итоги развития Москвы

Депутат МГД отметил большое количество программ, реализованных правительством столицы.



Работа мэра Сергея Собянина и правительства Москва заслуживает самой высокой оценки, считает депутат Мосгордумы Александр Козлов. Столица активно развивается и выполняет все социальные обязательства, заявил парламентарий.

По его словам, публичный формат отчета градоначальника позволил москвичам оценить темпы развития столицы. Депутат полагает, что отчет в виде телетрансляции дает возможность затронуть все направления социальной и экономической программы развития города.

"И теперь обычные, рядовые пользователи видят гораздо больше ценности в прямой речи, они с интересом смотрят трансляции, выступления, длинные интервью, отслеживают публикации в Telegram-каналах и социальных сетях, где можно взять информацию без купюр, в полном объеме", – цитирует Козлова Агентство городских новостей "Москва".

Парламентарий напомнил, что за последние годы правительство Москвы реализовало большой объем поставленных задач. Наращиваются темпы переселения горожан из ветхого жилья в рамках реновации, открываются новые центры долголетия, развивается социальная и спортивная инфраструктура, запущены третий и четвертый Московские центальные диаметры (МЦД), перечислил он.

"Очень важно, чтобы москвичи, избиратели видели эту картину целиком, и новый формат отчета мэра столицы позволяет показать ее как можно шире", – подчеркнул законодатель.

Мэр Москвы 20 декабря представил депутатам Мосгордумы ежегодный отчет в формате телетрансляции. Он рассказал о развитии транспорта, промышленности, медицины и образования.

Собянин уточнил, что уходящий год стал рекордным по количеству введенных в эксплуатацию транспортных объектов. В ближайшие годы в столице построят три новые линий метро и 40 станций. Благодаря проектам комплексного развития территорий в городе создадут еще 570 тысяч рабочих мест.