МГД приняла годовой отчет Собянина о работе правительства Москвы

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробностиСуд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности Стало известно, где похоронят Сергея ПенкинаСтало известно, где похоронят Сергея Пенкина Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую странуВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалидеЖена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

Лента новостей

Среда 20 декабря

13:12Как живет страдающая деменцией Светличная сейчас: детали раскрыл друг семьи 11:28Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической 08:03Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры 06:31Два популярных народных лекарства хотят запретить 06:07Вильфанд: на Москву надвигается мрачная оттепельная погода 05:35Польза или вред: майонез в блюдах на новогоднем столе 04:40Медленно идет: Николай Басков рассказал об огромной проблеме 04:02Десятки миллионов: Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость 03:24ТОП-5 необычных способов встретить Новый год 02:56Оказалась на краю: Мадонна огорошила неожиданным признанием 02:13Пока вы крепко спите: ТОП-5 метаморфоз тела 01:44Обнаружено еще одно полезное свойство чернослива для женщин 17:06Имеет ли женщина право взыскать алименты с донора спермы: ответ юриста 16:36Что будет модно в 2024 году? Рассказал Александр Васильев 15:48Муцениеце на всю страну призналась в любви дорогому человеку 15:22В Москве накануне Нового года прошел большой Благотворительный концерт 14:32Повзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына 12:15Стало известно об отъезде перенесшего операцию Николаева 12:12Актриса Волкова не успевает думать о браке из-за занятости на сцене 12:12Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря 10:53"Переживал болезнь": известный артист высказался о внезапном уходе "Пухляша" 08:55Меня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы 08:12Что делать при повреждении авто новогодним фейерверком 07:31Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша" 06:55Врач объяснил основы поведения при магнитной буре 06:08Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына 05:29Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов 04:51Ксения Бородина перестала скрывать важные изменения в жизни 01:51Только мешает в борьбе со стрессом: чем не стоит заедать проблемы 01:31Три этих предмета в доме мешают забеременеть: оглянитесь и избавьтесь 20:26Умер "Пухляш" из клипа группы Little Big 16:4841-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости 16:42"Это тяжело": Пересильд рассказала о состоянии дочери после съемок в "Слове пацана" 14:43Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике 13:37Хакамада показала редкие кадры с особенной дочерью 12:11В знак протеста: почему Стас Пьеха отказывался слушать песни бабушки 08:55Вот это подарочек: в платежках ЖКХ может появиться новая строка 08:21Телефонные мошенники: как не остаться без денег в Новый год 07:22Ничего не должен: дочь Иосифа Пригожина пытается самостоятельно выжить после инсульта 05:41Ню и снег: Анастасия Волочкова вновь взялась за старое 02:13Два секрета сохранения здоровья кожи во время сильных морозов 01:50Мания или норма: когда уборка начинает напоминать помешательство 01:25Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости 00:54Назван полезный для пожилых людей продукт питания 00:29Есть в каждом доме: пять лучших средств для облегчения боли в горле 18:12Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга 18:05Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию 15:14"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге 15:04Как построить личный финансовый план на 2024? 14:28Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

МГД приняла годовой отчет Собянина о работе правительства Москвы

МГД приняла годовой отчет Собянина о работе правительства Москвы
245

Мэр рассказал о развитии транспорта, промышленности, здравоохранения и образования.

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 декабря представил ежегодный отчет о деятельности столичного правительства. Мосгордума заслушала и приняла доклад. Постановление принято на заседании городского парламента.

Собянин отметил, что уходящий год стал рекордным по количеству введенных в эксплуатацию транспортных объектов. По его словам, планируется строительство трех новых линий и 40 станций метро.

Также власти поставили задачу вернуть Москве роль одного из главных центров высоких технологий. Мэр уточнил, что благодаря проектам комплексного развития территорий в столице появится 570 тысяч рабочих мест.

В докладе градоначальник заявил, что фармацевтическая промышленность Москвы может обеспечить независимость от импортных поставок. За последние годы в столице реконструировали более 300 медицинских корпусов.

В Москве началась персонификация системы образования. Также мэр указал на необходимость создания благоприятных условий для получения профильного образования.

Мосгордума 22 ноября приняла бюджет столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Доля социальных расходов превысила 50%. Город направит на поддержку горожан более 600 миллиардов рублей. Будут проиндексированы выплаты семьям с детьми, людям старшего поколения и другим льготным категориям граждан.

20 декабря 2023, 11:23
Изображение: Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин поддержал решение Путина пойти на выборы в 2024 году

Собянин поддержал решение Путина пойти на выборы в 2024 году
Мэр Москвы поддержал решение действующего президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок. Собянин пожелал главе государства победы.

Русские хакеры нанесли удар по "кошелькам" ВСУ

Русские хакеры нанесли удар по "кошелькам" ВСУ
Работа ключевой украинской IT-компании Art-Master и ее клиентов из числа местных банков 27 сентября остановилась из-за масштабной DDoS-атаки. По данным СМИ, удар нанесли российские хакеры. Art-Master обслуживает крупные украинские банки – "Правекс", "Восток" и "Авангард".

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания
Большая часть команды мэра осталась в новом составе столичного правительства. Сергей Собянин 27 сентября утвердил состав столичного правительства после переизбрания на должность мэра Москвы.

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов
Изменения будут внесены в ключевые программы развития столицы. До конца 2023 года будут внесены изменения в государственные программы развития Москвы.

Путин отметил широкую поддержку Собянина москвичами

Путин отметил широкую поддержку Собянина москвичами
Президент поздравил мэра со вступлением в должность. Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.

Выбор читателей

18/12ПндУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big 18/12ПндХакамада показала редкие кадры с особенной дочерью 19/12ВтрПовзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына 18/12Пнд41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости 18/12ПндХромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике 19/12ВтрМеня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы