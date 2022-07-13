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Политика
Предмет санкций: США намерены усилить давление на Россию

Предмет санкций: США намерены усилить давление на Россию

США могут ввести новые санкции против банков России.
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Представитель американского внешнеполитического ведомства Эрик Вудхаус, отвечающий за противодействие угрозам, в среду, 13 июля, обозначил планы Вашингтона по усилению давления на Москву. По его словам, США могут ввести ограничения против банков России. Воздействие на отечественный финансовый сектор, как подчеркнул чиновник, является новым предметом санкций.

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 Санкции против России

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Помощник заместителя главы Госдепартамента США уверен, что российский финсектор может стать одним из предметов американского давления. Такой механизм, по мнению дипломата, необходимо воздействовать для увеличения общего воздействия на нашу страну.

Отвечая на вопрос журналистов о новых санкциях против России, представитель Госдепа подчеркнул, что США рассматривают в качестве меры давления дальнейшее отключение отечественных банков от международной платежной системы SWIFT.

Как сообщает издание URA.RU, чиновник выразил уверенность, что новые санкции США против России могут поддержать также страны Европы.

Напомним, ранее американский лидер Джо Байден уже ввел против нашей страны энергетическое эмбарго. Таким образом политик ответил на решение о начале специальной военной операции на Украине. Меж тем, европейские союзники США вопреки громким заявлениям не смогли поддержать санкции из-за энергетической зависимости от России.

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Фото: Hauke Schr?der / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2022, 19:00 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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