Попытки европейских стран оказать на Россию санкционное давление в очередной раз разбиваются о неспособность обеспечить себя энергетическими ресурсами. Правительство Франции уже готовится к остановке транзита газа из России и в спешном порядке ищет альтернативные способы обеспечения граждан голубым топливом.
Какие бы заявления не звучали из Вашингтона или Брюсселя, позиция официального Парижа доказывает, что Европа находится в энергетической зависимости от Москвы. Так, представитель французского кабмина Оливье Веран в среду, 13 июля, подтвердил, что европейские страны чрезвычайно серьезно относятся к риску остаться без отечественного газа.
По его словам, на долю российского голубого топлива в системе газоснабжения Франции приходится целых 17%. Чиновник подчеркнул, что у Парижа возникнут серьезные проблемы, если Москва примет решение остановить экспорт энергоресурсов. Об этом сообщает телеканал RT.
Находясь "перед лицом угрозы", власти Франции решили полностью заполнить государственные газовые хранилища и найти новых продавцов голубого топлива. По словам официального представителя Правительства Пятой республики, потенциальное решение России об остановке поставок повлияет на систему энергоснабжения всей Европы.