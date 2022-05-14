Сравнивший "русский мир" с "раковой опухолью" польский премьер подвергнется забвению истории – политолог Бернардини

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия, используя идеологию "русского мира", пытается обосновать выдуманные права и привилегии. Политик назвал его "раковой опухолью" и эквивалентом коммунизма XX века. Мол, это является угрозой для всех европейских стран.
Политолог Марк Бернардини считает, что глава польского правительства поступает недальновидно, делая такие непростительные, но предсказуемые для прозападной страны заявления. Мол, как в дальнейшем представители таких государств планируют встречаться с визави из России, остается загадкой.
Член Экспертного Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" признался, что ни разу не слышал о том, чтобы кто-то из россиян позволил бы себе оскорбления в адрес украинца, поляка, прибалта по этническому признаку. "Когда-то даже на пресловутом Западе это назвали бы расизмом, что является оскорблением по определению", – отметил политолог.
По мнению Марка Бернардини, в будущем такие политики, как Матеуш Моравецкий, подвергнутся забвению истории, и все вернется на круги своя. "Я не оптимист, а просто реалист", – сказал собеседник "Дни.ру".+