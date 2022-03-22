В Киеве после раздачи всем подряд оружия объявили о попытке покушения на Зеленского

На Украине поймали группу предполагаемых злоумышленников, которые якобы собирались ликвидировать Зеленского.

На днях президент Украины Владимир Зеленский дал интервью чешскому телеканалу, в котором активно напоминал, что в самом начале ему все советовали уехать из Украины, но он остался. Якобы каждые 20 минут ему звонили западные партнеры и призывали покинуть страну.

Сегодня из Киева пришли тревожные новости о том, что на президента Украины была совершена попытка покушения, которую предотвратили спецслужбы. Выходит, что украинскому лидеру становится все более неспокойно находиться в собственной стране.

Правоохранительные органы Украины задержали в Ужгороде Закарпатской области группу граждан, которые якобы готовили покушение на Зеленского. Об этом рассказал губернатор области Виктор Микита. По предварительным данным, задержали 25 человек.

В своих соцсетях он показал снимки предполагаемых подозреваемых, лица у которых были скрыты. При них было найдено, по данным Микиты, оружие – пистолет, автомат с глушителем и патроны.

Что здесь удивительного, конечно, не понятно, ведь Киев сам раздавал каждому встречному и поперечному оружие. Но одно ясно точно: теперь Зеленскому и впрямь опасно находиться на Украине. Возможно он все-таки прислушается к спецслужбам.

По данным украинских СМИ, известен и план предполагаемого покушения на Зеленского. Согласно замыслу, злоумышленники должны были замаскироваться под отряд территориальной обороны и попасть в Киев. Там они намеревались якобы устроить массовые беспорядки и ликвидировать президента.

Напомним, ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что со слов депутатов Верховной Рады ему известно об отсутствии в Киеве Зеленского.