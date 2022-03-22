Я должен уехать: Зеленский вспомнил о совете США бежать из Украины

Идут 27-е сутки спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Все началось 24 февраля, когда президент России Владимир Путин заявил, что наша страна намерена освободить Донбасс от гнета киевского режима. Почти сразу спецслужбы и США посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть свою страну в течение трех дней. Но тогда он не прислушался к партнерам и гордо расхаживал по Киеву, снимая селфи.
Наконец Зеленский вспомнил о том совете, который в самом начале дали ему спецслужбы, сообщает телеканал "360". В беседе с чешскими журналистами Зеленский рассказал, что тогда ему постоянно звонили коллеги и давали советы.
"Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать", – рассказал лидер Незалежной.
Зеленский сделал все по своему и решил, что это правильный шаг. Тогда он снял несколько видео в подтверждение тому, что остался. Однако многие пользователи Сети все равно не поверили ему, посчитав видео срежиссированным. Уж больно радостным Зеленский предстал на кадрах. В Сети ходили слухи, что видео снято заранее и распространяется постепенно.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывший американский офицер разведки признал, что киевский режим терпит поражение.