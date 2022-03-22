В МИД РФ высмеяли слова США о невмешательстве в решение об уходе компаний из России

24 февраля на Украине началась спецоперация по демилитаризации и денацификации. После этого Запад и США ввели антироссийские санкции. Ряд компаний объявил о временной приостановке работы в России.
Из-за санкций пострадали сами западные компании. Они несут большие убытки, а цены на топливо за рубежом выросли в разы, простые граждане Евросоюза оказались в затруднительном положении.
В Белом доме заявляют, что ни при чем. Мол, они не вмешивались в торговые дела компаний, и вообще якобы они сами решили прекратить свою работу в России. США их об этом не просили. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, сообщает телеканал "360".
Она добавила, что компании из США должны сами решать, уходить им с российского рынка или нет. Судя по всему, власти США просто сняли с себя ответственность за работу партнеров и открестились от них, как делали всегда.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова намекнула, что слова Псаки о невмешательстве США в решение об уходе компаний из России просто смехотворно.
"Как и "Северный поток — 2" — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ", — сыронизировала Мария Захарова.
Ранее в МИД России заявили, что слова американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина могут стать причиной разрыва российско-американских отношений. Послу США в России уже вручили ноту протеста.