В ЛДПР прокомментировали новость об отказе легкого у Жириновского

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уже больше месяца находится в больнице. Его не показывают на экранах, судя по всему, из этических соображений, а в Сети то и дело всплывают противоречивые громкие сообщения о его состоянии, которые только и успевают комментировать в партии. Многие из таких сообщений в пресс-службе ЛДПР назвали ложными.
Недавно СМИ запестрили заголовками о том, что Владимир Жириновский находится якобы в стабильно тяжелом состоянии. Позже сообщалось, что у него якобы началась отрицательная динамика. У политика, по данным неназванных источников, якобы отказало легкое и начался септический шок.
В партии опровергли эту информацию, сообщает URA.RU. По данным представителей политика, Жириновский проходит реабилитацию в соответствии с планами. Там добавили, что восстановление после такого серьезного недуга как ковид требует длительного и тщательного восстановления. При этом подробности лечения Жириновского в партии озвучивать не стали, назвав это медицинской тайной.
"Абсолютно все "новости" от анонимных источников по этому поводу — это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь", – заявили в партии.
Напомним, Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы в начале февраля. У него был коронавирус и обширное поражение легких, пневмония. 26 февраля его перевели на ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Врачам удалось стабилизировать состояние политика, однако его до сих пор не выписали.