Состояние Владимира Жириновского в больнице резко изменилось

Сообщения о том, что Владимир Жириновский введен в искусственную кому из-за ухудшения состояния здоровья, появилась 26 февраля. 11 марта медики сообщили, что политик пришел в сознание. Сегодня состояние лидера ЛДПР снова изменилось.
По данным телеграм-канала "112", в состоянии Владимира Жириновского наметился положительный вектор. Он уже несколько часов дышит сам и не нуждается в поддерживающей терапии аппарата ИВЛ. При этом отмечается, что у Жириновского сохраняется большая кровопотеря, ему продолжают переливать кровь.
Также вышеуказанный телеграм-канал сообщает, что за минувшие сутки состояние Жириновского улучшилось, однако ему увеличили дозу препаратов из-за нарушения в системе кроветворения и температуры.
В целом врачи делают положительные прогнозы на будущее Владимира Жириновского. Он медленно идет на поправку. И хотя его состояние пока плавающее, в основном оно уже стабильно.
Напомним, лидер Либерально-демократической партии России был госпитализирован в начале февраля с коронавирусом и пневмонией. Поражение легких у него достигало 75 процентов. Потом у него начались осложнение в виде двустороннего отита и анемии.