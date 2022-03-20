"Состояние критическое": Жуткие новости о здоровье Жириновского

Лидер фракции ЛДПР попал в больницу в первых числах февраля с диагнозом "коронавирус". Во время лечения политику становилось то лучше, то хуже, а теперь в Сети появились жуткие горестные сведения. Как пишет телеграм-канал "112", Владимир Жириновский "находится в критическом состоянии".
Согласно информации источника, 75-летний депутат перенес септический шок. Это тяжелое патологическое состояние, возникающее при массивном поступлении в кровь бактериальных эндотоксинов. К сожалению, зачастую реакция приводит к смерти пациентов. Об этом говорит статистика.
Также, по данным некоторых СМИ, у политика значительный отек легких и за последние сутки положительной динамики не наблюдается. Инсайдеры сообщают, что дела у Владимира Жириновского совсем плохи и есть вероятность трагического исхода. Ситуация неутешительна. Впрочем, официального подтверждения этой информации от представителей мужчины не поступало.
Врачи делают все возможное, чтобы улучшить положение политика и поставить его на ноги. Российская медицина во всеоружии — оказывает максимальную поддержку больному лидеру ЛДПР. Остается лишь надеяться, что Владимир Жириновский отважно справится с опасным недугом, невзирая на почтенный возраст и другие обстоятельства.