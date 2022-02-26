В ЛДПР опровергли новость об ухудшении здоровья Жириновского: Состояние стабильное

Состояние Владимира Жириновского не ухудшилось, об этом сообщил представитель ЛДПР.

В последнее время многие переживают за здоровье Владимира Жириновского, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что политик был несколько раз вакцинирован, избежать болезни ему все же не удалось. Ранее врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Сегодня в некоторых средствах массовой информации начали появляться данные об ухудшении состояния лидера ЛДПР. Сообщалось, что Владимира Вольфовича подключили к искусственной вентиляции легких и даже ввели в медикаментозный сон. Также говорилось, что у политика наблюдаются проблемы с дыханием из-за того, что легкие переставали работать.

Однако эту информацию опроверг замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. В беседе с телеграм-каналом "Подъем" политик заявил, что новость о подключении Жириновского к ИВЛ – это слухи и домыслы. Он также отметил, что здоровье Владимира Вольфовича не ухудшилось. "Состояние стабильное", – рассказал он.

Нилов призвал не верить информации, которая распространяется в социальных сетях и опираться только на данные, которые были опубликованы на сайтах Минздрава или пресс-службы ЛДПР. Политик добавил, что прочие слухи он комментировать не будет.