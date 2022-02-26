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Политика
В ЛДПР опровергли новость об ухудшении здоровья Жириновского: Состояние стабильное

В ЛДПР опровергли новость об ухудшении здоровья Жириновского: Состояние стабильное

Состояние Владимира Жириновского не ухудшилось, об этом сообщил представитель ЛДПР.
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В последнее время многие переживают за здоровье Владимира Жириновского, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что политик был несколько раз вакцинирован, избежать болезни ему все же не удалось. Ранее врачи оценивали его состояние как тяжелое.

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Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Сегодня в некоторых средствах массовой информации начали появляться данные об ухудшении состояния лидера ЛДПР. Сообщалось, что Владимира Вольфовича подключили к искусственной вентиляции легких и даже ввели в медикаментозный сон. Также говорилось, что у политика наблюдаются проблемы с дыханием из-за того, что легкие переставали работать.

Однако эту информацию опроверг замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. В беседе с телеграм-каналом "Подъем" политик заявил, что новость о подключении Жириновского к ИВЛ – это слухи и домыслы. Он также отметил, что здоровье Владимира Вольфовича не ухудшилось. "Состояние стабильное", – рассказал он.

Нилов призвал не верить информации, которая распространяется в социальных сетях и опираться только на данные, которые были опубликованы на сайтах Минздрава или пресс-службы ЛДПР. Политик добавил, что прочие слухи он комментировать не будет.

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Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 февраля 2022, 18:13 Источник: "Телеграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким россияне знают Жириновского

комментарии

Ответить:

666
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Да!Жид нилов!Жирик богатырь и живчик!Да нет же пппииддоорр ты жидовский он ггееейй и полудохлый ппииззддааббоолл!Эй жирик Мать сыра земля тебя уже тянет Амэн!
Гость968724
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Сколько путинского шмурдяка-ВИ засадили тебе жид?И всё равно ппииззддеец!
1

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