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Политика
Военный эксперт Кнутов указал на беззащитность США перед Россией: Отрыв колоссальный

Военный эксперт Кнутов указал на беззащитность США перед Россией: Отрыв колоссальный

США безнадежно отстают от России, замечают эксперты.
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Россия – лидер в области технологий гиперзвукового оружия, недавно отметил обозреватель бельгийского издания Modern Diplomacy Райхан Ронодипуро. Аналитик пришел к выводу, что западные страны, в частности США, значительно отстают в этой сфере.

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Военный эксперт Юрий Кнутов согласен с мнением Ронодипуро. "Отрыв от США у нас действительно колоссальный", – подчеркнул полковник в беседе с "ПолитРоссией". Американцы не просто не имеют подобного оружия, они не могут даже перехватить новые русские ракеты, заметил собеседник издания.

США, разумеется, не хочет отставать, поэтому недавно местные политики приняли программу, которая подразумевает модернизацию американской ядерной триады. Однако это лишь планы, которые необходимо еще суметь реализовать, отметил Юрий Кнутов. Его слова приводит "Царьград".

Напомним, в конце декабря 2021 года в акватории Баренцева моря российские военные провели успешный залповый пуск гиперзвуковой ракетной системы "Циркон". Позже Госкомиссия порекомендовала принять новую ракету на вооружение ВМФ.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, как Россия отреагирует на накачку Украины оружием США и НАТО. По мнению эксперта, российская сторона вполне может оказать поддержку Донбассу.

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Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 16:03 Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник

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