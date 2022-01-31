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Политика
Депутат Европарламента о Зеленском: Нанес вред экономике Украины

Депутат Европарламента о Зеленском: Нанес вред экономике Украины

Депутат Европейского парламента (ЕП) Тьерри Мариани назвал украинского лидера Владимира Зеленского опасным для собственной страны.
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По словам Тьерри Мариани, высказывания президента Незалежной нанесли вред экономике Украины. Он недоумевает: кто пожелает инвестировать в экономику страны, глава которой все время говорит, что государство подвергается риску вторжения?

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Депутат ЕП заявил, что Украина "сама прострелила себе ногу", передает ОСН. Он добавил, что идет политическая игра, где президент США Джо Байден старается восстановить имидж после бегства из Афганистана, а Владимир Зеленский — спасти свои рейтинги. Мариани отметил, что Украина "не выходит из состояния маразма".

По мнению депутата Европарламента, Незалежной невыгодно состояние напряженности, как не на руку и европейским странам. Мариани подчеркнул, что готовность России находить компромиссы с другими заметна. Он напомнил, что наша страна проводила лишь запланированные военные учения.

Евродепутат считает, что напряженность выгодна США, а Европа осталась вне этой игры. Украине же от этого проиграет, уверен эксперт.

Как писали "Дни.ру", ранее жители Украины начали выходить на улицы с требованиями к президенту Владимиру Зеленскому в срочном порядке наладить отношения с Россией. Граждане призывают ни в коем случае не допустить войны между странами.

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Фото: Aleksandr Gusev / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 11:37 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость951981
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