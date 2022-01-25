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Политика
Ответ США на требования России по гарантиям безопасности стал известен журналистам

Ответ США на требования России по гарантиям безопасности стал известен журналистам

Американское издание Bloomberg сообщило, что США координируют с Евросоюзом и НАТО письменный ответ на требования России.
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В декабре Москва направила в Вашингтон предложения по гарантиям безопасности. В частности, Россия призывает НАТО отказаться от расширения на восток. В январе российская делегация провела переговоры с представителями США, Североатлантического альянса и ОБСЕ. Американская сторона пообещала дать письменный ответ на этой неделе.

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Представитель Евросоюза на условиях анонимности рассказал Bloomberg, что Соединенные Штаты координируют с европейским объединением и НАТО свой ответ на требования РФ в отношении Североатлантического альянса и Украины. По словам собеседника издания, в документе будут представлены области, в которых западные политики якобы смогут развеять опасения российской стороны. Также в ответе пропишут действия Россия, вызывающие тревогу в ЕС.

Кстати, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсуждать с Россией вопросы безопасности Евросоюза: например, взаимный контроль над вооружениями. При этом политик назвал неприемлемым требование Москвы отказаться от расширения на восток.

Тем временем ситуация вокруг Украины обостряется. Как Запад накаляет обстановку, писали "Дни.ру".

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Фото: U.S. Army / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 20:28 Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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