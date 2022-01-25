Ответ США на требования России по гарантиям безопасности стал известен журналистам

В декабре Москва направила в Вашингтон предложения по гарантиям безопасности. В частности, Россия призывает НАТО отказаться от расширения на восток. В январе российская делегация провела переговоры с представителями США, Североатлантического альянса и ОБСЕ. Американская сторона пообещала дать письменный ответ на этой неделе.
Представитель Евросоюза на условиях анонимности рассказал Bloomberg, что Соединенные Штаты координируют с европейским объединением и НАТО свой ответ на требования РФ в отношении Североатлантического альянса и Украины. По словам собеседника издания, в документе будут представлены области, в которых западные политики якобы смогут развеять опасения российской стороны. Также в ответе пропишут действия Россия, вызывающие тревогу в ЕС.
Кстати, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсуждать с Россией вопросы безопасности Евросоюза: например, взаимный контроль над вооружениями. При этом политик назвал неприемлемым требование Москвы отказаться от расширения на восток.
Тем временем ситуация вокруг Украины обостряется. Как Запад накаляет обстановку, писали "Дни.ру".