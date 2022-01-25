Как Запад накаляет обстановку между Россией и Украиной

Ситуация на границе России и Украины накаляется, и западные "партнеры" не упускают возможности подлить масла в огонь.

Госдепартамент США выпустил распоряжение, согласно которому сотрудники дипмиссии на Украине должны отправить свои семьи на родину. Также из страны стоит "эвакуироваться" персоналу, который не выполняет оперативную работу. Гражданам Соединенных Штатов тоже посоветовали не задерживаться.

Посольство Великобритании последовало примеру американских коллег. Би-би-си со ссылкой на источники в дипмиссии сообщила, что как минимум половина сотрудников собирается покинуть Украину. При этом МИД Британии заверяет, что посольство продолжает работать в штатном режиме. По некоторым данным, эвакуировать персонал планирует и Канада.

Более того, прошел слух, будто бы и Россия увозит сотрудников дипломатической миссии, так как наступление уже готовится. Однако Мария Захарова опровергла информацию, отметив, что некоторые просто уехали домой перед праздниками.

Подобные действия, судя по всему, удивляют Украину. В МИДе заявили, что эта мера "преждевременная" и угроза дипломатам отсутствует.

Помимо этого, Пентагон готов перебросить войска ближе к границам России – в Прибалтику и Восточную Европу. Ждут только разрешения Джо Байдена, но он пока медлит.

Готовится и НАТО. Дания направляет фрегат в Балтийское море, а также четыре истребителя F-16 в Литву. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО, заодно рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция и Нидерланды на подхвате.

На днях американцы сделали интересный "вброс". По данным Bloomberg, якобы председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не нападать на Украину до тех пор, пока не завершится пекинская Олимпиада. Об этом лидер Китая заявил в ходе последнего телефонного разговора. Правда, есть нюанс: по официальным данным, Путин и Си еще не беседовали в новом году.