Падения, оскорбления и провалы в памяти: самые нелепые ситуации с Джо Байденом

На прошлой неделе исполнился один год со дня инаугурации Джо Байдена. 79-летний президент США заполнился не только своими жесткими заявлениями в адрес России, но и различными конфузами. "Дни.ру" вспомнили самые неловкие моменты.

Джо Байден попал впросак практически сразу после вступления в должность. Например, весной прошлого года самый возрастной президент США во время очередного выступления перед публикой забыл название военного ведомства и имя министра обороны, который стоял буквально за его спиной. Уже тогда забывчивость политика не на шутку встревожила общественность. Многие посчитали, что ему лучше обратиться к врачу.

Спустя несколько месяцев Байден забыл, как зовут еще одного высокопоставленного американского чиновника. Хозяин Белого дома, выступая в прямом эфире, не смог вспомнить фамилию министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры. Политик неуверенно назвал главу ведомства по имени, а после – запнулся.

Беспокойство вызывает не только память Байдена, но и его опорно-двигательный аппарат. В марте президент США, поднимаясь по трапу самолета, споткнулся трижды. То ли американский лидер очень торопился, то ли он больше не способен находиться на лестнице без посторонней помощи. Тогда в Белом доме прокомментировали падение политика словами: "Было ветрено". Аналогичный случай с президентом произошел уже через несколько недель.

Байден любит пошутить, но его юмор порой не понимают. В мае демократ выступал перед студентами Академии береговой охраны США. Тогда он сказал, что береговая охрана является прочным ядром, из которого во время войны формируется флот. Политик надеялся на смех и овации публики, но на шутку никто никак не отреагировал. Вместо того, чтобы продолжить выступление, президент раскритиковал кадетов, назвав их скучными.

Джо Байден демонстрирует свое чувство юмора и на важных пресс-конференциях, даже тогда, когда вовсе не до смеха. Например, в августе 2021-го во время брифинга один из журналистов поинтересовался, что будет делать американский лидер, если военные останутся в Афганистане после истечения срока. "Вы будете первым человеком, кому я позвоню", – с улыбкой ответил политик корреспонденту, вызывав недоумение у собравшихся, точнее, только у тех, кто услышал его, ведь в тот момент сотрудники Белого дома поспешили отключить микрофон.

Иногда президент США не нарочно (хочется верить) оскорбляет других. Однажды, выступая перед публикой, он не произнес букву l (англ. – "эль") в слове flags (англ. – "флаги"), поэтому все услышали унизительное слово, обозначающее лиц нетрадиционной ориентации. Еще одно ругательство Байден случайно произнес, стоя перед американскими военнослужащими – RFA (акроним нецензурного выражения) вместо RAF (Королевские военно-воздушные силы).

А недавно Джо Байден и вовсе шокировал общественность. Он назвал задавшего неудобный вопрос журналиста "тупым сукиным сыном". Очевидно, президент США надеялся, что его микрофон выключен, поэтому тихонько выругался. К несчастью для политика, видео с оскорблением появилось в Сети.