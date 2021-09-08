Российские звезды примут участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Тина Канделаки и Константин Богомолов рассказали, почему решили голосовать дистанционно в сентябре.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ пройдут по всей стране 19 сентября. У жителей Москвы есть уникальная возможность вместо посещения избирательных участков проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования. Онлайн-выборы пройдут в столице с 17 по 19 сентября, а до 13 сентября включительно можно подать заявку для участия в ДЭГ на портале mos.ru.

"Что можно успеть сделать за две минуты?" – спросила у своих подписчиков медиаменеджер Тина Канделаки. Она подчеркнула, что люди уже привыкли получать большинство услуг за короткое время, при этом не выходя из дома. По ее мнению, голосование на выборах не должно отнимать у граждан больше двух минут.

"Я не вижу смысла тратить время на посещение избирательного участка тогда, когда в этом нет никакой необходимости", – написала Канделаки.

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов обратил внимание читателей на проблемы гигиены. Этот вопрос особенно актуален в период пандемии коронавируса, однако ДЭГ позволяет снизить риски заражения за счет сокращения социальных контактов. Режиссер также заявил о надежности онлайн-системы.

"Цифра имеет свойство хранить следы любого вмешательства. Попросту говоря, там ваш голос никто не украдет. Вот поэтому я и буду электронно-дистанционно отправлять свой гражданский долг. Из дома. Ибо и гигиенично, и честно одновременно. А если б все так же, мы б давно закончили с короной и с разговорами о фальсификациях", – считает Богомолов.