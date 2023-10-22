Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Тина Гивиевна Канделаки

журналист
Тина Гивиевна Канделаки
  • Дата рождения: 10 ноября 1975
  • Место рождения: Тбилиси, Грузия
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Рост: 167
  • Вес: 52
  • Размер груди: 2
  • Жена/Муж: Василий Бровко
  • Дети: Мелания, Леонтий

В 1993 году обучалась пластической косметологии, затем с помощью своего знакомого журналиста Георгия Таргамадзе перевелась на факультет журналистики Тбилисского государственного университета. В 2008 году окончила факультет международных отношений РГГУ.

В 1990-е годы сотрудничала с радиостанцией «Радио 105» и телевидением Грузии (Второй канал — «меоре архи»). В тот же период поддерживала связь с криминальным авторитетом из группировки «Мхедриони», действовавшим под руководством «вора в законе» Джабы Иоселиани.

В 1995 году переехала в Москву, где стала работать со Станиславом Садальским и Александром Пряниковым на различных радиостанциях и телевизионных каналах: «М-радио», «РДВ», «Радио Рокс», «Серебряный дождь», «2x2», «Муз-ТВ». Вела программы «Времечко» на ТВЦ (под фамилией Дадиани), а также «Алле, народ!» (в паре с Алексеем Шахматовым), «Ой, мамочки!» (в паре с Андреем Кондрахиным) и «Я знаю все!» на «ТВ-6».

С сентября 2002 года вела программу «Детали» на телеканале СТС, где брала интервью у известных деятелей шоу-бизнеса. С 21 марта 2004 года по 14 января 2005 года — ведущая концертной программы «Хорошие песни» на СТС.

В 2006—2007 — ведущая программ «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». В 2007 году провела сразу два проекта на СТС: телешоу «Свадебный переполох» и первый сезон музыкального конкурса «СТС зажигает суперзвезду!». С 2008 года — ведущая телевизионной программы «Нереальная политика» (РЕН ТВ, НТВ), которая закрылась в 2011 году.

В 2009 году приняла участие в проекте «Две звезды» («Первый канал») в качестве одной из ведущих. Продюсировала проект «Инфомания» на телеканале СТС и вела еженедельный итоговый выпуск программы с 2010 года. Также в 2009 году была ведущей армянской версии телеигры «Форт Боярд».

В декабре 2012 года была закрыта телевизионная игра «Самый умный», где Канделаки была ведущей, а ее компания — производителем. С момента запуска в феврале 2003 года передача дважды становились победителем «ТЭФИ» (2004, 2009). С 17 февраля по июнь 2013 года (совместно с Маргаритой Симоньян) — ведущая политического ток-шоу на НТВ «Железные леди».

Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке

Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке
Прохор Шаляпин умудрился сделать то, на что не решаются даже самые отчаянные пранкеры, а потом был вынужден исполнить самый унизительный номер в своей карьере – публичное раскаяние. Все началось с простого звонка.

Стилист назвал самую модную звезду шоу-бизнеса

Стилист назвал самую модную звезду шоу-бизнеса
В мире глянца и красных дорожек постоянно меняются тренды и появляются новые лица, но звание самой модной звезды отечественного шоу-бизнеса, по мнению профессионала, принадлежит конкретной персоне. Известный стилист вынес свой вердикт, оценив образы публичных персон и назвав имя той, кто, на его взгляд, является абсолютным воплощением стиля. Своими профессиональными оценками поделились с прессой взгляды известной стилистки Люси Пылаевой.

Тина Канделаки подтвердила увольнение оскандалившейся Кристины Асмус

Тина Канделаки подтвердила увольнение оскандалившейся Кристины Асмус
Кристина Асмус вела себя неподобающе на съемках. Популярная актриса Кристина Асмус оказалась в центре громкого скандала.

"Запахло бунтом": уехавшие в Колумбию российские звезды выступили с обращением

"Запахло бунтом": уехавшие в Колумбию российские звезды выступили с обращением
Что происходит на съемках нового реалити-шоу ТНТ, ведущими которого стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. В конце июня в Колумбии начались съемки нового реалити-шоу канала ТНТ "Звезды в джунглях".

"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото

"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото
Звезда российского телевидения Тина Кандалеки вызвала шквал эмоций у подписчиков официального аккаунта Telegram. Народ спорит: есть чем гордиться знаменитой брюнетке или все-таки нет? Просто сейчас время такое.

Грузинка Канделаки высказалась о происходящем в России

Грузинка Канделаки высказалась о происходящем в России
В Москве состоялась громкая премьера фильма российского-армянского режиссера Сарика Андреасяна "Онегин". Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере. Многим покажется странным, что уроженец Еревана снимает кино по русской классике.

"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор

"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор
Тина Канделаки остро высказалась о покойной знаменитости, за деятельностью которой следили миллионы россиян. Знаменитая российская телеведущая, журналистка и продюсер Тина Канделаки никогда не боялась жестких выражений и остро реагировала на события, происходящие в нашей стране и в мире.

Властвующая на телевидении Канделаки лезет из кожи вон ради контроля

Властвующая на телевидении Канделаки лезет из кожи вон ради контроля
Тина Канделаки открылась перед подписчиками и честно показала, на что готова пойти. Многие россияне знают ее как бессменную ведущую программы "Самый умный".

Пакуем чемоданы: Тина Канделаки назвала лучшее место для отдыха в России

Пакуем чемоданы: Тина Канделаки назвала лучшее место для отдыха в России
Гендирекор ТНТ пообщалась с подписчиками в социальной сети. В числе прочего Тина Канделаки ответила на вопрос о своих любимых местах для отдыха. Сперва Тинатин Гивиевна посетовала, что с ее загруженным рабочим графиком времени на отдых практически не остается, однако сделала оговорку о том, что недавно в первый раз путешествовала по Волге — тур длился две недели, и Тина Канделаки осталась в полном восторге.

"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян

"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян
Тина Канделаки сделала скандальное заявление о деньгах. Известная российская журналистка, телеведущая, продюсер и медиаменеджер Тина Канделаки с завидным постоянством становится героем, а точнее антигероем скандальных историй.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения