Тина Гивиевна Канделаки журналист

В 1993 году обучалась пластической косметологии, затем с помощью своего знакомого журналиста Георгия Таргамадзе перевелась на факультет журналистики Тбилисского государственного университета. В 2008 году окончила факультет международных отношений РГГУ.

В 1990-е годы сотрудничала с радиостанцией «Радио 105» и телевидением Грузии (Второй канал — «меоре архи»). В тот же период поддерживала связь с криминальным авторитетом из группировки «Мхедриони», действовавшим под руководством «вора в законе» Джабы Иоселиани.

В 1995 году переехала в Москву, где стала работать со Станиславом Садальским и Александром Пряниковым на различных радиостанциях и телевизионных каналах: «М-радио», «РДВ», «Радио Рокс», «Серебряный дождь», «2x2», «Муз-ТВ». Вела программы «Времечко» на ТВЦ (под фамилией Дадиани), а также «Алле, народ!» (в паре с Алексеем Шахматовым), «Ой, мамочки!» (в паре с Андреем Кондрахиным) и «Я знаю все!» на «ТВ-6».

С сентября 2002 года вела программу «Детали» на телеканале СТС, где брала интервью у известных деятелей шоу-бизнеса. С 21 марта 2004 года по 14 января 2005 года — ведущая концертной программы «Хорошие песни» на СТС.

В 2006—2007 — ведущая программ «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». В 2007 году провела сразу два проекта на СТС: телешоу «Свадебный переполох» и первый сезон музыкального конкурса «СТС зажигает суперзвезду!». С 2008 года — ведущая телевизионной программы «Нереальная политика» (РЕН ТВ, НТВ), которая закрылась в 2011 году.

В 2009 году приняла участие в проекте «Две звезды» («Первый канал») в качестве одной из ведущих. Продюсировала проект «Инфомания» на телеканале СТС и вела еженедельный итоговый выпуск программы с 2010 года. Также в 2009 году была ведущей армянской версии телеигры «Форт Боярд».

В декабре 2012 года была закрыта телевизионная игра «Самый умный», где Канделаки была ведущей, а ее компания — производителем. С момента запуска в феврале 2003 года передача дважды становились победителем «ТЭФИ» (2004, 2009). С 17 февраля по июнь 2013 года (совместно с Маргаритой Симоньян) — ведущая политического ток-шоу на НТВ «Железные леди».