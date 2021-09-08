Американцы дали Зеленскому пощечину – польский журналист Кацевич

Автор польского политического журнала Nowa Europa Wschodnia, журналист Михал Кацевич проанализировал отношения Вашингтона и Киева.

В Вашингтоне понимают, что США – самый сильный союзник Украины в борьбе с Россией, а значит, могут позволить высокомерность и подозрительность в отношении Киева. Так считает автор Nowa Europa Wschodnia. Кацевич заметил, что Белый дом несколько раз откладывал встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также послал на форум инициативы "Крымская платформа" министра транспорта Пита Буттгига. По словам журналиста, таким образом "американцы дали Зеленскому пощечину".

Польский журналист обратил внимание, что времена, когда Вашингтон поддерживал вступление Украины в НАТО, а Киев обещал двигаться в "прозападном" направлении, прошли. Впрочем, это понял и Зеленский, считает автор политического журнала.

По мнению Кацевича, президент Украины потрясен изменением позиции американцев в отношении газопровода "Северный поток – 2". Ничего нового по этому вопросу от американцев Киев не услышит, считает журналист.

То, что международные отношения Украины и США на сегодняшний день складываются не лучшим образом, замечают и другие аналитики. Например, Алексей Петров обратил внимание, что в Незалежной часто говорят – война в Донбассе выгодна американцам.

