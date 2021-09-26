Песков ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины должны были встретиться на днях, однако этого не произошло. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" объяснил, что послужило причиной отмены мероприятия. Заявление Пескова немного шокировало общественность, он заявил, что президент России готов был встретиться с Зеленским "что называется, вчера".
По словам пресс-секретаря, разговор глав государств отложился из-за того, что Киев не выполняет договоренности, согласованные в Минске. Он добавил, что российские власти уверены, что ситуация на Донбассе является исключительно конфликтом внутри страны, поэтому властям необходимо коммуницировать с донбасскими республиками.
Дмитрий Песков также высказался относительно резких высказываний политиков из Украины, которые регулярно нелестно отзываются в адрес президента Путина. По его словам, глава государства никак не реагирует на них, подобное поведение лишь "вызывает сожаление".
Что касается встречи президентов России и Украины – она необходима, считает Песков. Тем не менее, говорить о дате пока невозможно, так как Киев не намерен в ближайшее время менять политику относительно перечисленных вопросов.
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