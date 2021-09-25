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Политика
Зеленский спровоцирует гражданскую войну – украинский военный

Зеленский спровоцирует гражданскую войну – украинский военный

Ситуация на Украине продолжает ухудшаться.
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Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Владимир Мулык в эфире ютуб-канала "PolitWera" заметил, что президент Владимир Зеленский и его команда двигаются к узурпации власти, уничтожают систему правосудия. Из-за этого спустя время регионы пошлют Офис на Банковой куда подальше.

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По мнению военного, на Украине произойдет развал субъектности, начнется гражданская война. Мол, страну будут разрывать, если в ней продолжится истерия. Мулык призвал жителей Незалежной отказаться от участия в боевых и других действиях.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что подполковник СБУ в запасе назвал Зеленского шутом, который не может разговаривать с Путиным на равных. Военный считает маловероятной встречу глав двух государств. По его словам, Москва может отправить на переговоры какого-нибудь эмиссара.

Напомним, отношения России и Украины сильно испортились после того, как в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. 96,57% избирателей проголосовали за присоединение территории к РФ. Многие страны до сих пор не признают Крым российским. Например, недавно такое заявление сделала Турция.

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Фото: APUkraine/ twitter.com/www.globallookpress.com
Автор: 25 сентября 2021, 14:17 Источник: YouTube-канал 'PolitWera' ✓ Надежный источник
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