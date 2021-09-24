Фракция "Единой России" в новом созыве Госдумы обновится наполовину

Партия получила 324 мандата в Госдуме и сохранила конституционное большинство.

На выборах, прошедших по всей России с 17 по 19 сентября, "Единая Россия" одержала уверенную победу на всех уровнях власти. Ее представители стали главами регионов и вошли в законодательные органы субъектов РФ, а также получили места в муниципальных органах.

Кроме того, партия сохранила конституционное большинство в Госдуме. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает этот факт наиболее важной победой своих соратников. Сенатор прокомментировал итоги выборов, утвержденные ЦИК 24 сентября.

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что целью партии было получение более 300 мест в VIII созыве нижней палаты российского парламента. В результате всенародного голосования "ЕР" получила 324 депутатских мандата. Примечательно, что состав думской фракции обновился. Турчак отметил, что партия занимается привлечением новых ярких, талантливых людей в политику.

"Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители Общероссийского народного фронта, движения "Мы вместе", победители конкурсов "Лидеры России" и "ПолитСтартап". Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину", – рассказал сенатор.

