ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму

В пятницу, 24 сентября, Центральная избирательная комиссия окончательно утвердила итоги парламентских выборов, проходивших в России с 17 по 19 сентября. В Государственную Думу РФ прошли пять политических партий.
"Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 27, ЛДПР – 21 и "Новые люди" – 13. Результаты голосования утверждены всеми 15 членами ЦИК, которые уже подписали протокол с итогами выборов.
На заседании ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоговые протоколы избирательных комиссий по парламентским выборам объективно отражают результат голосования. Она подчеркнула, что ЦИК "признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными".
Отметим, что Евгений Колюшин, который в ЦИК представляет КПРФ, выразил "особое мнение" по поводу прошедших выборов в Госдуму.
Кроме партий места в Думе получили представители иных парламентский сил, одержавших победу в одномандатных округах.
В российский парламент прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), "Партии роста" (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов), а также пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.
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