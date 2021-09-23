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Политика
Почему "Единая Россия" получила большинство мест в новой Думе

Почему "Единая Россия" получила большинство мест в новой Думе

С 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. "Единая Россия" получила конституционное большинство – 324 места из 450. При этом за партию проголосовало чуть менее половины избирателей – 49,82%. Авторы размещенного в Сети видеоролика объяснили, почему "ЕР" при таком количестве голосов получила 70% мандатов и по какой системе происходит процесс распределения мест после выборов.
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В преддверии выборов "Единой России" прогнозировали поддержку около трети избирателей. За неделю до голосования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщал, что рейтинг партии вырос до 29,3%.

Однако не учитывались те, кто собирался испортить бюллетень (а желающие до сих пор находятся) или вообще не ходить на выборы, отметили авторы размещенного в Сети ролика. "Получается что число планировавших голосовать меньше общего числа избирателей, соответственно, на долю поддержки "ЕР" приходится больший процент голосов", – пояснили эксперты.

В копилке оказались и голоса тех, кто не знал, как поступить на выборах. Таких было 20,9 миллиона человек – почти пятая часть избирателей. Если до избирательных участков дошла хотя бы половина из них, а еще половина проголосовала за самую популярную партию, то процент единороссов увеличивается почти до 50%, говорится в ролике.

Кроме того, авторы призывали учитывать активность сторонников "Единой России" и их высокую дисциплину. Не все из них доходят до избирательных участков, но они делают это чаще, чем представители других электоральных групп.

"Ничего удивительного, что "Единая Россия" получила свой высокий процент голосов", – сказано в ролике.

В Госдуме 450 мест. Согласно избирательному законодательству, половина распределяется по пропорциональной системе путем голосовании за партии, еще 50% мест – по мажоритарной системе, в которой побеждает набравший большинство голосов в округе кандидат.

Фото: duma.gov.ru

При пропорциональной системе думские мандаты получают только те партии, за которые проголосовало более 5% избирателей. В выборах депутатов восьмой Думы участвовало 14 партий, но только пять преодолели барьер. Между прошедшими партиями распределяются остальные голоса.

В основе распределения лежит метод Хэйра, разработанный в 1855 году британским адвокатом Томасом Хэйром. По нему сумма голосов избирателей, поданных за все прошедшие в парламент политсилы, делится на 225 (общее число мандатов по пропорциональной системе). Полученный результат является первым избирательным частным.

После этого голоса избирателей, поданные за каждый прошедший в парламент список, делятся на первое избирательное частное. Количество депутатских мандатов для каждой партии определяется целой частью полученного числа.

Оставшиеся дробные числа тоже учитываются. За них каждой партии начисляется по одному месту в порядке очередности, начиная с самой большой цифры после запятой, пояснили авторы ролика.

Мажоритарная система гораздо проще. "Кандидаты следят за прогнозами и знают, что партия власти даст им больше возможностей, чем ее оппоненты. Поэтому они стремятся работать именно с "Единой Россией", баллотируются от нее или выигрывают выборы как самовыдвиженцы, а затем примыкают к думской фракции "ЕР", – отметили эксперты.

В России 225 избирательных округов. В большинстве из них победили именно такие кандидаты. А по спискам "Единая Россия" получила 126 кресел, а с учетом одномандатников и получается то самое конституционное большинство – 324 места.

"Все просто, ожидаемо, а главное – легитимно", – резюмировали авторы ролика.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 23 сентября 2021, 15:56

комментарии

Ответить:

Гость862740
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Потому что"Большинства-Придурков"которые их Тупо и Наивно,поддерживают,проголосовали за них,думая что они в ответочку,им дадут,-"Обещанные призы-Сюрпризы,ввиде машины,(на которой они потом как Ефремов врежутся в какую нибудь проезжающею им на встречу-"Семейку")или квартиры где всё равно будут платить за,-ЖКХ,воду,газ и электроэнергию?!!!"...
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