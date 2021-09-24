Мосгоризбирком: онлайн-голосование прошло в полном соответствии с законом

В пятницу, 24 сентября, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК)

Во время заседания в ЦИК председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в столице проходило в полном соответствии с законом и порядком его проведения.

По его словам, ни одна жалоба на результаты онлайн-голосования в Мосгоризбирком не поступила. При этом зафиксировано пять жалоб, связанных с трудностью наблюдения за ДЭГ и, следовательно, неверием граждан в правильность подведения итогов, рассказал Ермолов.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Москве выбирали депутатов Государственной Думы, депутатов Мосгордумы в двух округах и муниципальных депутатов в районе Щукино. На ДЭГ зарегистрировались более двух миллионов москвичей, из которых почти все (96,5%) проголосовали. Общая явка в столице (офлайн– и онлайн-голосование) составила 50,3%.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что власти Москвы предоставили возможность всем желающим проверить результаты ДЭГ. Убедиться в том, что итоги онлайн-голосования были подведены верно, могут и члены технической рабочей группы, которые принимали участие в разработке этой системы.